La despedida de Lionel Messi de la selección argentina dejó varias escenas emotivas dentro y fuera del campo. Una de ellas tuvo como protagonista a su mamá Celia Cuccittini, quien acompañó a su hijo durante una jornada especial y, al salir del estadio, se mostró cercana y afectuosa con los periodistas presentes.

La madre del capitán argentino pasó por la zona mixta después del encuentro y se tomó unos instantes para saludar a algunos de los profesionales que se encontraban trabajando en el lugar.

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando reconoció a Gonzalo Sorbo, cronista de América. Celia se acercó al periodista, lo abrazó con fuerza y le dio un beso antes de continuar su camino. “Mi amor, te veo siempre. Estoy emocionada, pero ya pasó lo peor”, le dijo durante ese breve encuentro.

El gesto de Celia reflejó la cercanía y calidez que suele mostrar con quienes acompañan de cerca la carrera de su hijo. Además, esta vez pudo estar presente en una noche especial para Messi, luego de no haberlo acompañarlo durante el Mundial 2026 debido a la situación de salud de Jorge Messi, quien falleció el pasado 8 de agosto.

Después del encuentro, Sorbo compartió en redes sociales su emoción por el abrazo que recibió de la madre del futbolista. “Un abrazo que me durará para toda la vida. Gracias Celia por traer al mundo al más grande de todos los tiempos”, escribió el periodista.

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