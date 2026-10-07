El sorpresivo gesto de la mamá de Messi con los periodistas en la despedida su hijo. (Foto: AFP)
El sorpresivo gesto de la mamá de Messi con los periodistas en la despedida su hijo. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina dejó varias escenas emotivas dentro y fuera del campo. Una de ellas tuvo como protagonista a su mamá Celia Cuccittini, quien acompañó a su hijo durante una jornada especial y, al salir del estadio, se mostró cercana y afectuosa con los periodistas presentes.

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