El astro argentino se puso a disposición del técnico Guillermo Hoyo para el duelo de Inter Miami por la Leagues Cup 2026. (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
El astro argentino se puso a disposición del técnico Guillermo Hoyo para el duelo de Inter Miami por la Leagues Cup 2026. (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
/ RICH STORRY
Por Redacción EC

Recién aterrizado de vuelta desde Argentina, Lionel Messi apareció en el banco de suplentes este miércoles en el último partido del Inter Miami en la fase de grupos de la Leagues Cup frente al mexicano León.

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