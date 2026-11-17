Lionel Messi habría decidido poner fin a su relación personal y comercial con Claudio ‘Chiqui’ Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), respectivamente. La información fue revelada por el periodista Nicolás Wiñazki en el programa WiFi, de A24, donde explicó los motivos que habrían llevado al capitán de la Albiceleste a distanciarse de la dirigencia.

Según el comunicador, el entorno del futbolista prepara una carta documento para exigir que la AFA deje de utilizar su nombre e imagen en actividades comerciales. La intención sería evitar que su figura sea empleada en negocios cuyos beneficios, de acuerdo con la versión difundida, no necesariamente terminan destinados al desarrollo del fútbol argentino.

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Las razones de la ruptura Messi-Tapia

Uno de los episodios que provocó el malestar está relacionado con un conflicto publicitario. Messi tiene un contrato de exclusividad con Michelob, marca estadounidense de cerveza, pero una empresa argentina que auspiciaba a la selección usó su imagen en una campaña. De acuerdo con Wiñazki, la decisión generó el reclamo del patrocinador internacional, que pidió explicaciones al entorno del jugador.

A este problema se suma una denuncia presentada por VID Music Group LLC contra la AFA, Messi y Julián Marcos Kapelán. La empresa reclamó por un presunto incumplimiento de un acuerdo para organizar dos amistosos de la selección argentina en Estados Unidos. Según lo expuesto por el periodista, el contrato contemplaba una cláusula que exigía la participación del capitán durante al menos 30 minutos en cada encuentro.

La organización del partido de despedida de Messi ante Benín, disputado en octubre en el estadio Monumental, también habría contribuido al distanciamiento. El evento recibió críticas por inconvenientes técnicos, entre ellos problemas de sonido y una presentación de drones que representó al futbolista pateando con la pierna derecha, pese a que es zurdo.

Lionel Messi jugó 21 años en la selección en la cual disputó 6 mundiales. Foto: @argentina

‘Chiqui’ Tapia es cuestionado en medio del ‘AFAgate’

Esta situación se conoce en medio del escándalo de corrupción que se ha bautizado en Argentina como ‘AFAgate’, con el ‘Chiqui’ Tapia a la cabeza. Es más, una reconstrucción publicada por Clarín identificó transferencias por al menos US$1,27 millones a compañías relacionadas con el alquiler y la administración de embarcaciones de lujo.

Asimismo, entre esas operaciones figuran pagos por US$321.693 a West Nautical Limited, vinculados con el alquiler del yate Wyldcrest, en el que Tapia fue visto frente a las costas de Mónaco en 2024. Por ahora, Messi no ha confirmado públicamente la ruptura ni la presentación de la carta documento.

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