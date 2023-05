Remezón en el fútbol mundial. El máximo ganador del Balón de Oro, Lionel Messi , publicó un video en sus redes sociales en donde se disculpa con el PSG y sus compañeros por su repentino viaje a Arabia Saudita, país con el que tiene un convenio comercial.

MENSAJE DE LIONEL MESSI

“Hola, quería hacer este video por todo lo que está pasando. Antes que nada, pedirle perdón a mis compañeros y al club. Sinceramente pensé que íbamos a tener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y este no pude. Vuelvo a repetir: pedir perdón por lo que hice. Acá estoy a la espera de lo que club decida, nada más. Un abrazo.”

‘La Pulga’ se hizo presente en Riyad (Arabia Saudita) en condición de embajador de turismo, tras la dolorosa derrota del conjunto parisino por 3-1 ante Lorient por la Ligue 1. Un viaje que le costó estar ausente durante la sesión de entramiento del último martes.

Como se sabe, diferentes medios afirmaron de una posible sanción hacia Messi de dos semanas (sin jugar, entrenar ni recibir salario), pero el club no hizo pública ninguna medida. Fue el mismo Galtier quien confirmó esta noticia.

“Fui informado a principios de semana por mi dirección de la decisión tomada de suspender a Leo. Una vez que me informaron de la decisión, asumí la responsabilidad de no comentarla. No tuve que tomar la decisión. He sido informado y cumplo”, sentenció el DT.

VIDEO RECOMENDADO Lionel Messi pide disculpas a PSG. Fuente: Instagram