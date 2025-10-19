Lionel Messi no tardó en manifestar su respaldo a los jóvenes jugadores de la Selección argentina luego de la dolorosa caída en la final del Mundial Sub-20 frente a Marruecos. Aunque el sueño del campeonato no se concretó, el capitán del equipo mayor siguió de cerca el desempeño del equipo juvenil y compartió un mensaje de aliento con profundo sentimiento.

“Cabeza en alto muchachos. Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”, escribió Messi en su historia de Instagram, reforzando su admiración por la entrega del grupo.

Messi no es ajeno a expresar su apoyo a los más jóvenes: ya había destacado actuaciones previas del equipo durante los cuartos y semifinales, haciendo especial mención de su compañero Mateo Silvetti, con quien comparte vestuario en el Inter Miami. En esos momentos también resaltó la importancia del sacrificio y la identidad argentina.

En la final, Argentina fue superada 2-0 por Marruecos, con dos goles de Yassir Zabiri, y el conjunto africano logró su primer título mundial en una categoría juvenil. Aun así, más allá del resultado, las palabras de Messi buscan poner en valor el trabajo, la pasión y la pertenencia que demostraron los jóvenes al defender la camiseta nacional.