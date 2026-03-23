Lionel Messi persigue un nuevo récord en su carrera. Tras el golazo que anotó en el triunfo 3-2 del Inter Miami sobre New York City, por la MLS, el argentino alcanzó los 71 goles de tiro libre y está cerca de convertirse en el máximo artillero histórico bajo esta especialidad.

De momento, Messi se ubica en el cuarto lugar en la historia. En la cima está el brasileño Marcelinho Carioca, con 78 goles; luego, lo sigue su compatriota Roberto Dinamite con 75. Y el top 3 lo cierra Juninho Pernambucano, con 72.

Si vemos el registro, Messi está cerca de subirse al podio, pues solo le faltaría un gol para igualar a Pernambucano y dos tantos más para pasarlo. Es más, solo es cuestión de tiempo para el ‘10′ consiga un nuevo récord en su carrera.

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A pesar de que en sus inicios Messi no era especialista en tiro libre, poco a poco fue perfeccionando su técnica. Durante su carrera, el capitán argentino se convirtió en uno de los mejores pateadores por esta vía y marcó goles memorables con Barcelona en todas las competencias.

Lo mismo ocurrió con Argentina, pues Messi ha sabido sacar provecho de la pelota parada para firmar golazos de tiro libre en Eliminatorias Sudamericanas, Copa América y hasta en Mundial, como el que le hizo a Nigeria en Brasil 2014.

Los máximos goleadores de la historia en tiro libre:

Marcelinho Carioca (Brasil) – 78 goles en 762 partidos Roberto Dinamite (Brasil) – 75 goles en 850 partidos Juninho Pernambucano (Brasil) – 72 goles en 907 partidos Lionel Messi (Argentina) – 71 goles en 1.139 partidos Marcos Assunção (Brasil) – 69 goles en 661 partidos Zico (Brasil) – 68 goles en 768 partidos Siniša Mihajlović (Serbia) – 67 goles en 637 partidos Pierre van Hooijdonk (Países Bajos) – 65 goles en 677 partidos Jorge Aravena (Chile) – 65 goles (en verificación de partidos jugados) Cristiano Ronaldo (Portugal) – 63 goles en 1.312 partidos

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