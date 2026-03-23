Resumen

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Messi tras un nuevo récord: convertirse en el futbolista con más goles de tiro libre de la historia. (Foto: Getty Images)
Messi tras un nuevo récord: convertirse en el futbolista con más goles de tiro libre de la historia. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Lionel Messi persigue un nuevo récord en su carrera. Tras el golazo que anotó en el triunfo 3-2 del Inter Miami sobre New York City, por la MLS, el argentino alcanzó los 71 goles de tiro libre y está cerca de convertirse en el máximo artillero histórico bajo esta especialidad.

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