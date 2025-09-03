Lionel Messi llegó a Argentina para los duelos ante Venezuela y Ecuador por la última fecha doble de las Eliminatorias 2026, y aprovechó en visitar el teatro Lola Membrives para ir a ver la obra ‘Rocky’, protagonizada por su amigo Nicolás Vázquez.

El futbolista del Inter Miami asistió al recinto acompañado de sus familiares. Las autoridades tuvieron que desplegar un cordón de seguridad ante la multitud de gente.

Los asistentes y actores no supieron de la presencia de Messi sino hasta el final de la función, en donde fue ovacionado por todos.

“Buenas noches. Fue espectacular, son unos fenómenos todos. Es una noche muy especial. Toda mi familia, que siempre está en Rosario, ahora está en Buenos Aires.Te había prometido que iba a venir y por suerte pude. Nos hiciste disfrutar, la pasamos muy bien. Fue un placer haber compartido esta noche con todos ustedes”, se animó a decir en medio del escenario.

