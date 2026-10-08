Si para un hincha amante del fútbol cuesta asimilar lo que acaba de ocurrir, para Lionel Messi debe ser todavía peor. El astro argentino se retiró hace un par de días de la selección argentina, poniendo fin a 21 años defendiendo la Albiceleste, y ha dado señales de cómo se siente mediante sus redes sociales. Hoy no fue la excepción.

“Ya está todo dicho. Y ahora, todo está hecho. Y las únicas palabras que me salen del corazón son: Gracias, Argentina”, escribió Messi en su cuenta oficial de Instagram. En la imagen se le puede ver sosteniendo la camiseta que usó en su partido de despedida ante Benín, el úlimo martes 6 de octubre.

Messi ya se había pronunciado un día después de su retiro de la Albiceleste con un extenso mensaje de agradecimiento. El ‘10′ se mostró seguro de la decisión que había tomado. “Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di”, afirmó.

El astro argentino recordó a su familia, sus amigos, sus compañeros de equipo, los clubes donde juegó, los técnicos que lo dirigieron en la selección y a Diego Maradona, a quien agradeció por haber puesto a la Argentina en lo más alto del fútbol mundial.

“Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, finalizó Messi en su mensaje.

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