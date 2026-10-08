“Ahora todo está hecho”: la última publicación de Messi tras retirarse de la selección argentina. (Foto: @argentina)
“Ahora todo está hecho”: la última publicación de Messi tras retirarse de la selección argentina. (Foto: @argentina)
Por Redacción EC

Si para un hincha amante del fútbol cuesta asimilar lo que acaba de ocurrir, para Lionel Messi debe ser todavía peor. El astro argentino se retiró hace un par de días de la selección argentina, poniendo fin a 21 años defendiendo la Albiceleste, y ha dado señales de cómo se siente mediante sus redes sociales. Hoy no fue la excepción.

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