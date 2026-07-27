“Lo siento por no traer otra copa”: la emotiva carta de Lionel Scaloni que conmuene a Argentina. (Foto: Getty Images)
“Lo siento por no traer otra copa”: la emotiva carta de Lionel Scaloni que conmuene a Argentina. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Una semana después de la final del Mundial 2026, Lionel Scaloni decidió romper su silencio. Lo hizo lejos de una conferencia de prensa y sin analizar cuestiones tácticas. El entrenador de Argentina eligió sus redes sociales para publicar una emotiva carta, en la que pidió disculpas a los hinchas por no haber podido conquistar una nueva Copa del Mundo y agradeció el apoyo recibido durante todo el torneo.

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