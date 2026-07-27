Una semana después de la final del Mundial 2026, Lionel Scaloni decidió romper su silencio. Lo hizo lejos de una conferencia de prensa y sin analizar cuestiones tácticas. El entrenador de Argentina eligió sus redes sociales para publicar una emotiva carta, en la que pidió disculpas a los hinchas por no haber podido conquistar una nueva Copa del Mundo y agradeció el apoyo recibido durante todo el torneo.

“Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que, aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida”, escribió el técnico en Instagram. Scaloni confesó que los días posteriores a la derrota frente a España estuvieron marcados por una mezcla de tristeza, alivio, nervios y calma.

En su mensaje, el entrenador dejó claro que, para él, el verdadero éxito no siempre está en levantar un trofeo. Recordó el esfuerzo, la entrega y la fortaleza que mostró el plantel durante toda la competencia, incluso en los momentos más difíciles. “Ese es el verdadero trofeo”, afirmó.

Scaloni también dedicó un espacio especial a sus futbolistas, a quienes reveló que siempre llamó “mis guerreros” cuando hablaba de ellos con su familia. Además, agradeció a su cuerpo técnico, al personal de la AFA y a todas las personas que trabajaron en silencio para que la selección pudiera concentrarse únicamente en competir.

La publicación terminó con una frase que rápidamente conquistó las redes sociales: “Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro”. El mensaje fue compartido por miles de hinchas y generó una ola de reacciones, convirtiéndose en una muestra del vínculo que Scaloni construyó con el pueblo argentino.

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