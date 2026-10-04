Argentina goleó 7-0 a Burkina Faso, selección que arribó a Buenos Aires pocas horas antes con un plantel sub 23. La escasa exigencia del adversario provocó críticas durante esta fecha FIFA.

Lionel Scaloni fue consultado por la elección del rival y admitió su disconformidad con la situación. “Si pudiéramos elegir, a lo mejor sería diferente porque me gustaría enfrentar a rivales potentes”, reconoció.

El entrenador argentino recordó que durante el Mundial tampoco enfrentaron a varias selecciones consideradas potencias. “En el Mundial competimos en el mejor nivel no habiéndonos enfrentado con las que se dice son potencias”, explicó Scaloni.

Asimismo, el técnico destacó la importancia de mantener el compromiso durante los amistosos. “La sensación de desgano no puede estar. Hay gente que pagó su entrada: hay que respetar a ella, al rival, a la camiseta”, remarcó.

Argentina cerrará su participación en esta ventana internacional ante Benín, el próximo martes en el Monumental. El encuentro también estará marcado por el homenaje a Lionel Messi en su despedida.