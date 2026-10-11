Por Redacción EC

Lionel Scaloni volvió a ser protagonista fuera de las canchas. El entrenador de la selección argentina participó este domingo 11 de octubre en el Gran Fondo de Buenos Aires, una competencia de ciclismo que reunió a más de 3.500 participantes y recorrió distintas calles y autopistas de la capital argentina.

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