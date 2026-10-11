Lionel Scaloni volvió a ser protagonista fuera de las canchas. El entrenador de la selección argentina participó este domingo 11 de octubre en el Gran Fondo de Buenos Aires, una competencia de ciclismo que reunió a más de 3.500 participantes y recorrió distintas calles y autopistas de la capital argentina.

El técnico campeón del mundo eligió el circuito más exigente de la jornada, de 129 kilómetros, y cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 17 minutos y 21 segundos. Su participación no pasó desapercibida, pues varios aficionados aprovecharon la ocasión para saludarlo y acercarse a él durante el evento.

La cuarta edición de la prueba contó con dos modalidades: el Gran Fondo, de 129 kilómetros, y el Medio Fondo, de 46 kilómetros. La largada se realizó durante la madrugada desde el Parque Sarmiento, ubicado en el barrio de Saavedra.

Lionel Scaloni explicó por qué participó en la carrera de ciclismo

Tras completar el recorrido, Scaloni explicó que su preparación no había sido la ideal debido a la reciente actividad de la selección argentina. Sin embargo, decidió participar porque quería disfrutar de la ciudad sin el tránsito habitual.

“No tuve mucha preparación, tuvimos partidos hace poquito”, comentó el entrenador en declaraciones recogidas por medios argentinos. También reconoció que la experiencia le permitió administrar mejor el esfuerzo durante el trayecto.

“Me ha tocado hacer carreras en mejor estado, pero tenía que venir porque quería disfrutar de la ciudad sin coches, y la verdad que estuvo muy bueno”, señaló.

El seleccionador argentino también destacó el comportamiento de los demás participantes, quienes le permitieron vivir la competencia con tranquilidad pese a su popularidad.

“Es muy lindo pedalear por Buenos Aires, sobre todo sin coches, con la tranquilidad de que no te va a pasar nada”, expresó. Además, aseguró que los aficionados lo respetaron durante el recorrido y pudo conversar con algunos ciclistas.