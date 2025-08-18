Con la mira puesta en la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, la selección argentina ha hecho pública la prelista de convocados para los encuentros que se disputarán en el mes de septiembre. La nómina combina la base de jugadores que se consagraron campeones del mundo con talentos emergentes que buscan ganarse un lugar en el equipo.

La lista, encabezada por el capitán Lionel Messi, presenta una sólida columna vertebral con nombres de la talla de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

Además de los habituales convocados, Scaloni ha decidido incluir a jóvenes promesas y a jugadores que han tenido un gran rendimiento en sus respectivos clubes. La presencia de Claudio Echeverri, Valentín Carboni y Franco Mastantuono destaca el interés del entrenador por seguir de cerca a las nuevas generaciones de futbolistas argentinos.

Esta prelista es el primer paso en la preparación para la próxima fecha FIFA. Argentina, ya clasificada, enfrentará a Venezuela y Ecuador en el cierre de las clasificatorias.

Lista de convocados

Porteros

Emiliano Martínez - Aston Villa

Walter Benítez - Crystal Palace

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Defensas

Cristian Romero - Tottenham Hotspur

Nicolás Otamendi - Benfica

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Gonzalo Montiel - River Plate

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Juan Foyth - Villarreal

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Marcos Acuña - River Plate

Julio Soler - AFC Bournemouth

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Alexis Mac Allister - Liverpool

Exequiel Palacios - Bayer 04 Leverkusen

Alan Varela - FC Porto

Mediocampistas y Delanteros