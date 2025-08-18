Con la mira puesta en la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, la selección argentina ha hecho pública la prelista de convocados para los encuentros que se disputarán en el mes de septiembre. La nómina combina la base de jugadores que se consagraron campeones del mundo con talentos emergentes que buscan ganarse un lugar en el equipo.
La lista, encabezada por el capitán Lionel Messi, presenta una sólida columna vertebral con nombres de la talla de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.
Además de los habituales convocados, Scaloni ha decidido incluir a jóvenes promesas y a jugadores que han tenido un gran rendimiento en sus respectivos clubes. La presencia de Claudio Echeverri, Valentín Carboni y Franco Mastantuono destaca el interés del entrenador por seguir de cerca a las nuevas generaciones de futbolistas argentinos.
Esta prelista es el primer paso en la preparación para la próxima fecha FIFA. Argentina, ya clasificada, enfrentará a Venezuela y Ecuador en el cierre de las clasificatorias.
Lista de convocados
Porteros
- Emiliano Martínez - Aston Villa
- Walter Benítez - Crystal Palace
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
Defensas
- Cristian Romero - Tottenham Hotspur
- Nicolás Otamendi - Benfica
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Gonzalo Montiel - River Plate
- Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
- Juan Foyth - Villarreal
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
- Marcos Acuña - River Plate
- Julio Soler - AFC Bournemouth
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Exequiel Palacios - Bayer 04 Leverkusen
- Alan Varela - FC Porto
Mediocampistas y Delanteros
- Leandro Paredes - Boca Juniors
- Thiago Almada - Atlético de Madrid
- Nicolás Paz - Como 1907
- Rodrigo De Paul - Inter Miami
- Giovani Lo Celso - Real Betis
- Claudio Echeverri - Manchester City
- Franco Mastantuono - Real Madrid
- Valentín Carboni - Genoa
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Ángel Correa - Tigres de la UANL
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Nicolás González - Juventus
- Lionel Messi - Inter Miami
- Lautaro Martínez - Inter de Milán
- José Manuel López - Palmeiras