Por Redacción EC

Lionel Messi cerró su etapa con la Selección argentina y, un día después de su despedida ante Benín, publicó un emotivo mensaje para agradecer y recordar su histórica trayectoria internacional. “Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca”, escribió Messi en Instagram. El capitán aseguró estar convencido de su decisión: “Sé que estoy tomando la decisión correcta”. También definió su recorrido como “un camino increíble”, donde cada paso valió la pena siempre.Messi reconoció que le quedaron “muchas cosas por decir” y destacó especialmente a su familia, a la que consideró fundamental durante los momentos más difíciles de su carrera profesional deportiva.En otro pasaje especial, el argentino recordó a Diego Maradona: “No quiero olvidarme del Diego”, dijo, atribuyéndole un lugar importante en la historia de la Selección argentina y su legado.El astro también agradeció a sus amigos, compañeros, entrenadores y clubes por acompañarlo durante su trayectoria. Además, expresó su gratitud a Dios por haberlo guiado hasta este momento tan especial.Finalmente, Messi dirigió sus palabras a quienes estuvieron junto a él: “Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar”, cerrando así una despedida profundamente emotiva para todos argentinos.

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