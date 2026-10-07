Lionel Messi cerró su etapa con la Selección argentina y, un día después de su despedida ante Benín, publicó un emotivo mensaje para agradecer y recordar su histórica trayectoria internacional. “Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca”, escribió Messi en Instagram. El capitán aseguró estar convencido de su decisión: “Sé que estoy tomando la decisión correcta”. También definió su recorrido como “un camino increíble”, donde cada paso valió la pena siempre.Messi reconoció que le quedaron “muchas cosas por decir” y destacó especialmente a su familia, a la que consideró fundamental durante los momentos más difíciles de su carrera profesional deportiva.En otro pasaje especial, el argentino recordó a Diego Maradona: “No quiero olvidarme del Diego”, dijo, atribuyéndole un lugar importante en la historia de la Selección argentina y su legado.El astro también agradeció a sus amigos, compañeros, entrenadores y clubes por acompañarlo durante su trayectoria. Además, expresó su gratitud a Dios por haberlo guiado hasta este momento tan especial.Finalmente, Messi dirigió sus palabras a quienes estuvieron junto a él: “Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar”, cerrando así una despedida profundamente emotiva para todos argentinos.

Lionel Messi cerró su etapa con la Selección argentina y, un día después de su despedida ante Benín, publicó un emotivo mensaje para agradecer y recordar su histórica trayectoria internacional. “Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca”, escribió Messi en Instagram. El capitán aseguró estar convencido de su decisión: “Sé que estoy tomando la decisión correcta”. También definió su recorrido como “un camino increíble”, donde cada paso valió la pena siempre.Messi reconoció que le quedaron “muchas cosas por decir” y destacó especialmente a su familia, a la que consideró fundamental durante los momentos más difíciles de su carrera profesional deportiva.En otro pasaje especial, el argentino recordó a Diego Maradona: “No quiero olvidarme del Diego”, dijo, atribuyéndole un lugar importante en la historia de la Selección argentina y su legado.El astro también agradeció a sus amigos, compañeros, entrenadores y clubes por acompañarlo durante su trayectoria. Además, expresó su gratitud a Dios por haberlo guiado hasta este momento tan especial.Finalmente, Messi dirigió sus palabras a quienes estuvieron junto a él: “Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar”, cerrando así una despedida profundamente emotiva para todos argentinos. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)