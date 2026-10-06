Lionel Messi vivió una noche inolvidable en el Monumental, donde disputó su último partido con Argentina y recibió una despedida cargada de emoción, cariño y reconocimiento.

Tras la victoria 3-0 sobre Benín, el capitán tomó el micrófono y confesó sus sentimientos: “Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas”.

Messi recordó sus más de dos décadas con la Albiceleste y destacó el orgullo que significó defenderla. “No venir más va a ser un dolor muy grande”, aseguró visiblemente emocionado.

El rosarino también agradeció a los hinchas por acompañarlo durante toda su trayectoria y rememoró especialmente el recibimiento tras conquistar el Mundial Qatar 2022.

“Voy a extrañar muchísimo jugar acá”, afirmó Messi antes de despedirse definitivamente. Luego, dejó un mensaje para las nuevas generaciones y pidió respaldo para quienes continuarán su legado.

“Es el día más triste de mi carrera, los voy a extrañar, voy a extrañar defender los colores de la Selección, pero ahora voy a estar del otro lado. Siempre unidos”, concluyó.