Argentina's forward #10 Lionel Messi speaks following the international friendly football match between Argentina and Benin at the Mas Monumental stadium in Buenos Aires on October 6, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
Argentina's forward #10 Lionel Messi speaks following the international friendly football match between Argentina and Benin at the Mas Monumental stadium in Buenos Aires on October 6, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
/ JUAN MABROMATA
Por Redacción EC

Lionel Messi vivió una noche inolvidable en el Monumental, donde disputó su último partido con Argentina y recibió una despedida cargada de emoción, cariño y reconocimiento.

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