Conmoción en Argentina. El duelo entre Argentinos Juniors y Fluminense por la Copa Libertadores con normalidad hasta el minuto 56, en donde todo cambió. Marcelo conducía el balón, sale de dos, sale de tres, pero inmediatamente se detiene el juego. En pleno amague ante Luciano Sánchez, el brasileño plancha la pierna del defensor y esta se dobla causando no solo la perturbación de los jugadores, también de los televidentes. El cinco veces ganador de la Champions League no fue indiferente y no aguantó las lágrimas al ver las consecuencias. Finalmente fue expulsado y Sánchez fue trasladado a un centro médico.

