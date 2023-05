Boca Juniors comienza a vivir un auspicioso momento de la mano de Jorge Almirón. El ‘Xeneize’ se recuperó de la derrota en el superclásico contra River Plate al vencer 2-0 a Belgrano en La Bombonera, mostrando una gran versión colectiva. En dicha presentación destacó Luis Advíncula, que viene jugando en una posición más ofensiva.

En esa línea, el actual entrenador de Boca no dudó en destacar al peruano. “Lo de Luis no me sorprende, tampoco su capacidad de juego, más allá de lo físico, elige bien los pases, es constante. Hoy participó en el gol, tuvo su jugada también, para nosotros es importante”, comenzó diciendo Jorge Almirón.

“Hoy me toca jugar con él. Somos muy compañeros, tenemos una competencia muy sana. Él a veces le toca jugar de cuatro y la verdad que yo le apoyo. Lo quiero mucho, y bueno, hoy en día nos toca jugar juntos, y bueno, dejamos todo los dos”, apuntó por su parte el joven Marcelo Weigandt.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Advíncula en Boca?

El peruano tiene vínculo vigente con Boca Juniors hasta el 31 de diciembre de 2024.

Luis Advíncula viene jugando como volante ofensivo en Boca Juniors, bajo la dirección técnica de Jorge Almirón.

Próximo partido de Boca Juniors

El equipo de Jorge Almirón visitará a Argentinos Juniors este viernes 19 de mayo por la fecha 17 de la Liga Profesional Argentina 2023.