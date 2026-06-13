El defensor Marcos Senesi se unió este sábado a la concentración de Argentina en Kansas City, completando el plantel que defenderá el título en el Mundial 2026 liderado por Lionel Messi.

El nuevo central del Tottenham fue el jugador elegido para sustituir a Leonardo Balerdi, que se cayó de la convocatoria debido a una lesión muscular en su pierna derecha.

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Senesi, de 29 años, aterrizó en Kansas City y se unirá al entrenamiento de la ‘Albiceleste’.

En declaraciones en el aeropuerto, el zaguero envió primero un mensaje de ánimo para Balerdi.

“Quiero mandar un abrazo al Flaco, es una situación difícil para él”, afirmó. “Yo estoy muy contento de esta oportunidad y quiero tratar de disfrutarlo al máximo”

“Uno la esperanza siempre la tiene y yo la tuve hasta el último momento”, explicó el defensa, que también se refirió al vídeo que su pareja grabó y subió a redes en el momento de la llamada de Scaloni.

“Fue algo espontáneo, del momento. Ella estaba filmando porque se estaba cambiando, lo normal y justo me entró la llamada”, relató.