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El nuevo central del Tottenham fue el jugador elegido para sustituir a Leonardo Balerdi, que se perderá el Mundial por una lesión muscular.
El nuevo central del Tottenham fue el jugador elegido para sustituir a Leonardo Balerdi, que se perderá el Mundial por una lesión muscular.
Por Redacción EC

El defensor Marcos Senesi se unió este sábado a la concentración de Argentina en Kansas City, completando el plantel que defenderá el título en el Mundial 2026 liderado por Lionel Messi.

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