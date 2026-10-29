¡Se juntan las leyendas! Carlos Tévez confirmó la presencia de Lionel Messi y Juan Román Riquelme en su partido de despedida el próximo 20 de diciembre en La Bombonera.

En conversación con su excompañero Rio Ferdinand, ‘Carlitos’, aseguró que Messi y Riquelme formarán parte de las estrellas invitadas para su gran despedida del fútbol, aplazada por algunos años.

Entre las estrellas confirmadas para el evento están Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar, Arturo Vidal y Patrice Evra.

Asimismo, Tévez aseguró que buscará a Cristiano Ronaldo personalmente para que pueda asistir al mítico estadio de Boca Juniors.