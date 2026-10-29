Carlos Tévez anunció la presencia de Lionel Messi y Juan Román Riquelme en su partido despedida en La Bombonera el próximo 20 de diciembre.
Carlos Tévez anunció la presencia de Lionel Messi y Juan Román Riquelme en su partido despedida en La Bombonera el próximo 20 de diciembre.
Por Redacción EC

¡Se juntan las leyendas! Carlos Tévez confirmó la presencia de Lionel Messi y Juan Román Riquelme en su partido de despedida el próximo 20 de diciembre en La Bombonera.

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