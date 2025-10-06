El fútbol argentino está conmocionado por la salud de Miguel Ángel Russo, técnico de Boca Juniors, quien permanece internado en su domicilio bajo atención médica en todo momento.

De acuerdo a medios locales, Ruso está con licencia médica desde fines de septiembre tras agravarse su estado de salud. “Está delicado”, informó el diario Olé, que sigue de cerca las novedades del entrenador Xeneize.

En las últimas semanas, Russo fue hospitalizado en tres ocasiones por complicaciones en su estado de salud. La última vez que dirigió un partido de fútbol fue en el empate 2-2 del pasado 21 de septiembre ante Central Córdoba. Allí permaneció todo el tiempo sentado.

Sin embargo, su cuadro de salud se complicó y permanece en su casa por decisión propia, donde recibe atención médica. Su familia ha decidido evitarle tener que afrontar continuamente internaciones médicas que no mejoran.

Claudio Úbeda, ayudante de campo del DT, le decidió la victoria por 5-0 sobre Newell’s el pasado fin de semana. “Por más que no esté físicamente en los entrenamientos, él está al tanto de todo y de las decisiones que venimos tomando. Nosotros lo queremos mucho y queremos que se ponga bien. Le deseamos lo mejor”, sostuvo.

Como se recuerda, el técnico de 69 años enfrenta desde el 2017 un cáncer de vejiga y de próstata. El mundo del fútbol espera su pronta recuperación.

"ESTÁ DÉBIL EL TÉCNICO DE BOCA"@tato_aguilera dio detalles del estado de salud de Miguel Ángel Russo. pic.twitter.com/fGr5cSzoT5 — TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2025

