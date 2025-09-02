El martes 2 de septiembre de 2025, Miguel Ángel Russo, de 69 años, director técnico de Boca Juniors, fue sometido a nuevos estudios médicos tras mostrar signos de cansancio, como quedó evidente en el partido contra Aldosivi en Mar del Plata. Estos exámenes, realizados en el Instituto Fleni del barrio porteño de Belgrano, revelaron una infección urinaria. En consecuencia, el cuerpo médico decidió internarlo para observación.

Durante su estadía, Russo recibirá antibióticos por vía intravenosa, como parte del tratamiento para acelerar su recuperación. Dada su condición de salud previa, los especialistas actuaron con precaución, decidiendo la internación preventiva.

El propio Hugo Gottardi, exayudante de Russo, había advertido sobre el estado físico del entrenador: “Lo veo muy cansado. Llevar a Boca en la espalda es como arrastrar un camión. Es duro... pero lo veo demacrado. Miguel está luchando en muchos frentes.” También agregó una recomendación coloquial y cercana: “se deje de joder y disfrute de sus nietos.”

A pesar de la preocupación inicial, desde el entorno del club y del DT se asegura que su cuadro está controlado y que se encuentra en estado estable. Se espera que reciba el alta en breve y retome las actividades esta misma semana, coincidiendo con los días libres del plantel, con la intención de regresar al trabajo en el próximo compromiso de Boca.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.