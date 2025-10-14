Ver Argentina vs. Puerto Rico EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Chase Stadium de Florida por amistoso internacional de fecha FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 14 de octubre del 2025, a las 7:00 de la noche (hora peruana), que son las 9:00 PM de Argentina, las 8:00 PM de Venezuela y las 6:00 PM de México. ¿Dónde ver? TyC Sports y Telefe pasan el partido en Argentina; además, en tierras puertorriqueñas lo transmitirá Fanatiz. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

