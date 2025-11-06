Ver Argentina vs. Túnez Sub 17 EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Aspire Zone - Pitch 5 de Qatar del Mundial Sub 17. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 6 de noviembre de 2025, a las 8:30 de la mañana (hora peruana), que son las 10:30 AM de Argentina y Chile, las 7:30 AM de México y las 3:30 PM de España. ¿Dónde ver? TV Pública y DIRECTV Sports transmiten el partido en Argentina. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

