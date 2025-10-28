El Banco Central de la República Argentina (BCRA) lanzó este martes una moneda de plata en ocasión del Mundial 2026 de fútbol, que lleva grabada en el dorso el trazo del histórico gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra en los cuartos de final del campeonato mundial de México 1986.

“El BCRA emitió una moneda conmemorativa de plata dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyo motivo principal es un esquema de la legendaria jugada del segundo gol argentino ante Inglaterra en México 1986, considerado como el mejor de la historia de los mundiales”, anunció el organismo en un comunicado, en el que destacó que en el mundial del año próximo en Estados Unidos, México y Canadá “se cumplirán 40 años de aquel hito deportivo”.

Esta pieza forma parte del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que sigue a iniciativas similares en mundiales anteriores, de las que también participó el Banco Central argentino.

“El diseño de esta moneda conmemorativa, en la parte central de su anverso, presenta una pelota atravesando la moneda, como alegoría sobre la pasión futbolera, mientras que en el arco superior se inscribe la leyenda República Argentina y, en el inferior, Copa Mundial de la FIFA 2026”, precisó el comunicado.

Presentamos la moneda conmemorativa de plata Copa Mundial FIFA 2026 que tiene como motivo principal un esquema del segundo gol argentino ante Inglaterra en México 1986, considerado como el mejor de la historia de los mundiales.



⚽El anverso muestra una pelota atravesando la… pic.twitter.com/NFBzD1ALqR — BCRA (@BancoCentral_AR) October 28, 2025

El reverso, por su parte, muestra un esquema de la mítica jugada de Maradona, desde el momento en que recibe el balón detrás de la mitad del campo hasta el remate a portería tras regatear a cuatro jugadores ingleses y al portero Peter Shilton.

Aquel tanto marcó el 2-0 parcial del duelo de cuartos de final, tras un polémico gol con la mano del astro argentino del fútbol bautizado en Argentina como ‘La mano de Dios’ y antes del descuento del goleador inglés Gary Lineker para sellar el 2-1 final.

