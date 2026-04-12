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Cuti Romero sale lesionado en Tottenham y preocupa a Argentina previo al Mundial 2026.
Cuti Romero sale lesionado en Tottenham y preocupa a Argentina previo al Mundial 2026.
Por Redacción EC

Cuti Romero vivió una tarde dramática este domingo con el Tottenham, al retirarse lesionado y llorando durante la caída 1-0 frente al Sunderland por la Premier League. El zaguero argentino sufrió un fuerte choque accidental con su propio arquero a los 64’ y encendió las alarmas en Argentina previo al Mundial 2026.

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