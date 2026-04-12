Cuti Romero sale lesionado en Tottenham y preocupa a Argentina previo al Mundial 2026.

Cuti Romero vivió una tarde dramática este domingo con el Tottenham, al retirarse lesionado y llorando durante la caída 1-0 frente al Sunderland por la Premier League. El zaguero argentino sufrió un fuerte choque accidental con su propio arquero a los 64’ y encendió las alarmas en Argentina previo al Mundial 2026.

La preocupación pasa por la rodilla derecha del central argentino, pieza clave en el esquema de Lionel Scaloni. Los primeros reportes médicos hablan de inestabilidad en la articulación y de estudios inmediatos para descartar una lesión ligamentaria, un escenario que inquieta a Argentina.

“Tiene cierta inestabilidad en la rodilla y van a hacerle análisis en los ligamentos para ver si se lastimó el ligamento colateral interno o si fue el golpe solamente. El dolor está ahí”, escribió el periodista argentino Gastón Edul en X.

ASÍ FUE EL MOMENTO DE LA LESIÓN DEL CUTI: el argentino chocó con su compañero Antonin Kinsky quien, a diferencia del capitán de los Spurs, pudo continuar en cancha ante Sunderland.



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Romero, de 27 años, no solo es el líder defensivo del Tottenham, donde además porta la cinta de capitán, sino también uno de los nombres imprescindibles en la selección argentina. Desde su debut con la Albiceleste en 2021, fue titular en las consagraciones de la Copa América 2021, el Mundial Qatar 2022 y la Copa América 2024.

El golpe también sacude al Tottenham, que atraviesa una crisis deportiva y permanece en zona de descenso. Mientras Roberto De Zerbi espera el parte médico definitivo, en Argentina el foco está puesto en la recuperación de Romero previo al Mundial 2026.

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