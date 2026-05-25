Lionel Messi volvió a encender las alarmas en Argentina y esta vez no fue por uno de sus goles. El capitán de la Albiceleste salió en el segundo tiempo del triunfo de Inter Miami por 6-4 sobre Philadelphia Union y dejó una imagen que preocupó de inmediato: se retiró con visibles gestos de dolor y una molestia muscular que ahora será evaluada con estudios médicos.

La preocupación no es menor, sobre todo porque la situación se da a solo tres semanas del debut de Argentina en el Mundial 2026, programado para el 16 de junio ante Argelia. Según informó Olé, Messi fue visto algo conmovido en el vestuario del Nu Stadium, en una escena que aumentó la incertidumbre alrededor del estado físico del ‘10’.

Tras el partido, el técnico de Inter Miami, Guillermo Hoyos, intentó llevar calma y explicó que la salida de Messi respondió, en principio, a una sobrecarga física. “Todavía no tenemos informes sobre eso, próximamente lo tendremos. Realmente estaba fatigado. Es la fatiga, estaba cansado, el campo de juego estaba muy pesado, ante la duda, no arriesgar”, expresó.

En Argentina cruzan los dedos para que se trate solo de una fatiga muscular y no de una lesión de mayor cuidado, tomando en cuenta el poco tiempo que queda antes del inicio de la Copa del Mundo.

La situación de Messi, además, se suma a otras preocupaciones físicas que arrastra la selección de Lionel Scaloni en la previa del torneo. Jugadores como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Nico Paz, Nico González y Julián Álvarez también llegan con distintas molestias.

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