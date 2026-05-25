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Lionel Messi preocupa a Argentina: ¿qué se sabe de su lesión a tres semanas del debut en el Mundial 2026? (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
Lionel Messi preocupa a Argentina: ¿qué se sabe de su lesión a tres semanas del debut en el Mundial 2026? (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO
Por Redacción EC

Lionel Messi volvió a encender las alarmas en Argentina y esta vez no fue por uno de sus goles. El capitán de la Albiceleste salió en el segundo tiempo del triunfo de Inter Miami por 6-4 sobre Philadelphia Union y dejó una imagen que preocupó de inmediato: se retiró con visibles gestos de dolor y una molestia muscular que ahora será evaluada con estudios médicos.

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