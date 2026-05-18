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Preocupación en Argentina: ¿cuál es el estado de los lesionados a tres semanas del Mundial 2026? (Foto: Agencias)
Preocupación en Argentina: ¿cuál es el estado de los lesionados a tres semanas del Mundial 2026? (Foto: Agencias)
Por Redacción EC

La selección de Argentina sigue de cerca la evolución física de varios jugadores importantes a menos de un mes del inicio del Mundial 2026. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni mantiene la preocupación principalmente en la defensa, donde varios futbolistas arrastran lesiones musculares.

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