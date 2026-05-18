La selección de Argentina sigue de cerca la evolución física de varios jugadores importantes a menos de un mes del inicio del Mundial 2026. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni mantiene la preocupación principalmente en la defensa, donde varios futbolistas arrastran lesiones musculares.

Uno de los casos más importantes es el de Cristian Romero. El ‘Cuti’ viene evolucionando favorablemente, aunque todavía no está confirmada su presencia en los amistosos del 6 y 9 de junio. De todas maneras, en Argentina confían en que llegará en buenas condiciones para el debut mundialista del 16 de junio frente a Argelia.

Otro que atraviesa la recta final de su recuperación es Nicolás González. El atacante será sometido a estudios médicos en Madrid durante esta semana y luego retomará los entrenamientos con normalidad. La idea es que pueda integrarse plenamente al grupo antes del inicio de la Copa del Mundo.

#SelecciónMayor Prelista oficial de futbolistas reservados para la Copa Mundial de la FIFA 2026.https://t.co/qVuJ19hgkk — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 11, 2026

En defensa también preocupa la situación de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. Molina todavía necesita dos semanas más para entrenarse al 100%, mientras que Montiel sufrió un desgarro en el cuádriceps y recién tendría el alta médica en unos 21 días. Ambos llegarían con lo justo al debut.

Debido a este panorama, Scaloni todavía no define cuántos defensores llevará a la lista final del Mundial. El comando técnico analiza incluir entre ocho y nueve zagueros y laterales dependiendo de la evolución física de cada futbolista en los próximos días.

El único jugador prácticamente descartado para la Copa del Mundo es Juan Foyth, quien arrastra problemas en el tendón de Aquiles desde hace varias semanas. Mientras tanto, la Albiceleste cruza los dedos para recuperar a tiempo a gran parte de su defensa titular antes del arranque del torneo.

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