Por Redacción EC

Lionel Messi no pudo contener las lágrimas durante la entonación del Himno Nacional Argentino, en la previa del amistoso ante Benín disputado en el estadio Monumental.

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