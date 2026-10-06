Lionel Messi no pudo contener las lágrimas durante la entonación del Himno Nacional Argentino, en la previa del amistoso ante Benín disputado en el estadio Monumental.

El capitán argentino vivió con profunda emoción uno de los momentos más especiales de su despedida, mientras miles de aficionados acompañaban cantando las estrofas del himno.

A su lado, Lionel Scaloni también se mostró conmovido. La ceremonia estuvo marcada por la emoción, mientras Messi permanecía visiblemente afectado por la magnitud de aquella noche histórica.

El encuentro ante Benín representa la última presentación de Messi con Argentina en suelo nacional, cerrando una etapa inolvidable después de más de dos décadas defendiendo la amiseta albiceleste.