Néstor Gorosito en su momento más crítico: quedó casi fuera de San Lorenzo tras perder el clásico. (Foto: AFP)
Néstor Gorosito en su momento más crítico: quedó casi fuera de San Lorenzo tras perder el clásico. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Néstor Gorosito atraviesa su momento más crítico desde que asumió como entrenador de San Lorenzo. La derrota por 2-0 frente a Huracán, en el clásico disputado en el Nuevo Gasómetro por la cuarta fecha del Torneo Clausura de Argentina, puso en duda la continuidad del extécnico de Alianza Lima. El resultado, además, significó el fin de una racha de 25 años sin perder como local ante el ‘Globo’.

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