Néstor Gorosito atraviesa su momento más crítico desde que asumió como entrenador de San Lorenzo. La derrota por 2-0 frente a Huracán, en el clásico disputado en el Nuevo Gasómetro por la cuarta fecha del Torneo Clausura de Argentina, puso en duda la continuidad del extécnico de Alianza Lima. El resultado, además, significó el fin de una racha de 25 años sin perder como local ante el ‘Globo’.

La caída provocó una fuerte reacción de los hinchas azulgranas, quienes despidieron al equipo entre silbidos e insultos. El malestar se explica también por el preocupante comienzo de semestre: San Lorenzo suma tres derrotas en cuatro jornadas del Clausura y, anteriormente, quedó eliminado de la Copa Argentina ante Deportivo Riestra, en el primer torneo oficial de la segunda etapa de Gorosito al frente del equipo.

Los números reflejan el complicado presente del conjunto de Boedo. En el Clausura, San Lorenzo únicamente consiguió vencer 1-0 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, mientras que perdió ante Lanús, Central Córdoba y ahora Huracán. A ello se suma el empate ante Riestra en la Copa Argentina y la posterior eliminación en la tanda de penales, resultados que reducen todavía más el margen de error del entrenador.

🔎La cara de Néstor Gorosito, su DT, lo dice todo: San Lorenzo perdió el clásico ante Huracán en el Bidegain después de casi 25 años: la última derrota fue el 9/12/2001.pic.twitter.com/zQTHBJCbB8 — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) August 9, 2026

Gorosito, sin embargo, no piensa en dar un paso al costado. Tras el clásico, el técnico reconoció el impacto de la derrota, pero pidió paciencia para desarrollar su idea. “Dolorosa, con mucho dolor por todo lo que significa para nosotros el clásico rival. Perder en tu casa es cien veces más doloroso todavía. Cuando vinimos dijimos que iba a ser difícil y duro, se necesita tiempo de trabajo”, expresó en conferencia de prensa.

El estratega también respondió a los cuestionamientos que surgieron desde las tribunas y pidió respaldo para sus futbolistas. “Hace quince días empezó el campeonato; por más que venga Pelé, se necesita tiempo de trabajo. Es un momento de estar todos juntos. El insulto no nos conduce a nada, si puteás a un jugador no lo va a hacer mejor”, sostuvo.

Ahora, la decisión está en manos de la dirigencia de San Lorenzo. La presión de los hinchas aumenta después de una nueva derrota y el próximo partido será determinante para conocer si Gorosito tendrá la oportunidad de continuar con su proyecto.

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