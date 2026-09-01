No va más: Pipo Gorosito dejará de ser técnico de San Lorenzo, afirman en Argentina. (Foto: LPA)
No va más: Pipo Gorosito dejará de ser técnico de San Lorenzo, afirman en Argentina. (Foto: LPA)
Por Redacción EC

La derrota ante Instituto terminó de cerrar el segundo ciclo de Néstor Gorosito como entrenador de San Lorenzo. El conjunto de Boedo cayó el lunes en Córdoba por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 y, según la prensa argentina, la dirigencia tomó la decisión de ponerle fin al vínculo con el popular ‘Pipo’, quien apenas estuvo dos meses al frente del equipo.

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