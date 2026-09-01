La derrota ante Instituto terminó de cerrar el segundo ciclo de Néstor Gorosito como entrenador de San Lorenzo. El conjunto de Boedo cayó el lunes en Córdoba por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 y, según la prensa argentina, la dirigencia tomó la decisión de ponerle fin al vínculo con el popular ‘Pipo’, quien apenas estuvo dos meses al frente del equipo.

Gorosito había asumido en julio de este año como reemplazante de Gustavo Álvarez, con la expectativa de cambiar el rumbo de un San Lorenzo que atravesaba un complicado momento institucional y deportivo. Sin embargo, el equipo no consiguió reaccionar bajo su conducción y los resultados terminaron por sentenciar un proceso que apenas alcanzó ocho partidos: siete por el Torneo Clausura y uno por la Copa Argentina.

Su salida se dará a pesar de que el propio Gorosito había descartado públicamente la posibilidad de abandonar el cargo. “No se me cruza por la cabeza dejar de ser el técnico de San Lorenzo. Tengo fuerzas. Se necesita un tiempo de trabajo lógico”, había señalado el entrenador.

‼️ PIPO GOROSITO NO SEGUIRÍA COMO DT DE SAN LORENZO



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Los números explican la corta estadía del técnico en el banco azulgrana. Gorosito consiguió dos victorias, dos empates y cuatro derrotas en sus ocho presentaciones. Uno de los empates terminó en eliminación por penales ante Deportivo Riestra en la Copa Argentina, mientras que entre las caídas apareció también el clásico frente a Huracán, disputado en el Nuevo Gasómetro.

De esta manera, San Lorenzo deberá buscar nuevamente entrenador en medio de un contexto complejo. Gorosito se marcha apenas dos meses después de haber asumido y sin conseguir modificar el rumbo de un equipo que continúa buscando respuestas para revertir su situación.

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