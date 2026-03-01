Ver Newell’s Old Boys vs Rosario Central EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Marcelo A. Bielsa por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 1 de marzo de 2026, a las 3:00p.m. (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN Premium y Disney+ Premium transmite el partido en Argentina, mientras que, TyC Sports Internacional lo pasan en Perú y Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

