El capitán de la Selección Argentina no pudo contener la emoción en su trayecto al Estadio Monumental.
El capitán de la Selección Argentina no pudo contener la emoción en su trayecto al Estadio Monumental.
Por Redacción EC

Lionel Messi no pudo contener las lágrimas durante el recorrido de la Selección argentina hacia el estadio Monumental, escenario elegido para una jornada cargada de emociones y recuerdos inolvidables.

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