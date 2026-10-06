Lionel Messi no pudo contener las lágrimas durante el recorrido de la Selección argentina hacia el estadio Monumental, escenario elegido para una jornada cargada de emociones y recuerdos inolvidables.

Desde el bus, el capitán argentino observó el multitudinario recibimiento de los hinchas, quienes acompañaron el trayecto con banderas, cánticos y muestras de cariño hacia el histórico futbolista.

La emoción de Messi quedó registrada en imágenes mientras contemplaba las calles repletas de aficionados. El delantero se mostró visiblemente conmovido ante una demostración que reflejó su enorme vínculo con Argentina.

El ambiente previo al encuentro estuvo marcado por la nostalgia, especialmente ante la posibilidad de vivir una jornada especial para Messi con la camiseta de la Albiceleste.

Así, el recorrido hacia el Monumental se transformó en otro momento inolvidable para el campeón del mundo, quien recibió el afecto de miles de argentinos antes de salir al campo.