El delantero Julián Álvarez expresó este lunes su agradecimiento a la afición argentina tras perder la final del Mundial con España el domingo y subrayó: “Vamos a levantarnos, a aprender y a seguir”.

“Agradecimiento eterno a todos los argentinos por estar siempre: alentando, apoyando y creyendo hasta el final”, dijo el delantero del Atlético Madrid a través de su cuenta en Instagram.

Álvarez dijo que soñaban con el bicampeonato y agregó: “Más allá del resultado, lo que vivimos y sentimos durante estos 50 días no lo vamos a olvidar nunca, porque ganar es hermoso, pero representar esta bandera con entrega, compromiso y corazón es lo que nos define”.

“Nosotros vamos a levantarnos, a aprender y a seguir. Pase lo que pase, somos así. No entendemos la vida de otra manera: siempre para adelante, luchando por nuestra bandera y soñando con dejar a la Argentina en lo más alto”, añadió.