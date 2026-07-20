Álvarez comenzó el Mundial como suplente de Lautaro Martínez, pero recuperó la titularidad en el tercer partido de la fase de grupos.(Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Álvarez comenzó el Mundial como suplente de Lautaro Martínez, pero recuperó la titularidad en el tercer partido de la fase de grupos.(Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
/ JOSE BRETON
Por Redacción EC

El delantero Julián Álvarez expresó este lunes su agradecimiento a la afición argentina tras perder la final del Mundial con España el domingo y subrayó: “Vamos a levantarnos, a aprender y a seguir”.

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