Óscar Ruggeri estuvo presente en nuestro país para dictar una conferencia. Y tuvo a bien entregar algunos minutos a Deporte Total. En entrevista con El Comercio, el ex campeón del mundo y hoy figura televisiva habló no solo sobre Paolo Guerrero, la selección peruana y su amistad forjada a hierro con RIcardo Gareca. También se dio tiempo para contarnos detalles de su duro traspaso de jugador a entrenador, las enseñanzas de vida que eso le dejó y hasta conversó de varios temas cortos ligados a su país: su postura ante Leonel Scaloni, su crítica a César Luis Menotti como director de selecciones de la AFA y hasta sus preferencias políticas de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

—Fuiste de los pocos que aprobó a Scaloni.

Si, a él y al cuerpo técnico.

—¿No creías que era una necesidad haber entrenado antes (Nota de redacción: Scaloni no registraba pasos previos de entrenador)?

Me gustaba que el cuerpo técnico era de selección. Eran contemporáneos: Scaloni jugó con Messi. Me gustó eso.

—Eras más critico de la dirigencia de AFA que del cuerpo técnico, entonces.

Total. Yo decía, hay que armar un proyecto de selección, eso no se toca. No se puede estar cambiando cada 4 años.

—Lo de Menotti como manager es más testimonial que real.

Lo que dije (Nota de redacción: pidió su renuncia en 2019, porque Menotti no acudió a la Copa América argumentando una enfermedad) porque de manager, no. Era mejor ponerlo de honorario o colaborador, si querían charlar. Pero el día a día, viajar, eso no.

—¿Es imposible que ese cargo sea para ti?

No, ya no, ya está, ya estoy afuera. Pero bueno, siempre que dicen algo de la selección, te hace transpirar las manos.

—¿Te han llamado de la política?

Sí, mucho. Digo que no. Si dejé de dirigir por la familia, imagínate la política.

—¿De Massa, Bullrich o Milei?

No, antes. Ahora no, porque como dije que no a varios ya no me llaman.

—¿Tienes un gusto definido con vistas a las elecciones de octubre?

Quiero alguien que se pare y nos ponga de pie a los argentinos. Quiero que tengamos trabajo, que no se regale la plata. Quiero la dignidad, que volvamos a ser un país brillante. ¿Cómo en mi país va a haber chicos que no tienen para comer?

—¿Votarías por Milei?

Sí.