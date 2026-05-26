Lionel Messi encendió las alarmas en Argentina y en todo el mundo luego de abandonar el campo en el partido entre Inter Miami y Philadelphia Union. Las imágenes del rosarino pidiendo atención médica y saliendo con visibles molestias despertaron preocupación inmediata, sobre todo porque el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. La gran pregunta era una sola: ¿llega en condiciones?

La respuesta llegó este lunes y, al menos por ahora, trajo alivio. Inter Miami publicó el parte médico oficial y confirmó que el capitán argentino sufrió una “sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo”, descartando una lesión de mayor gravedad. Messi se sometió a pruebas médicas y los estudios confirmaron que el problema no pasó de una molestia muscular.

La preocupación no era menor. Durante el encuentro del domingo, Messi sintió la molestia, pidió asistencia y tuvo que dejar la cancha por precaución. El cambio se produjo a los 73′, aunque ya antes se le había visto con dificultades para moverse con normalidad y tocándose la parte posterior de la pierna izquierda.

En Argentina estaban pendientes de Messi. Sabían que el susto podía ser mucho mayor, por eso el diagnóstico fue recibido como un respiro. Si bien no se trata de una lesión grave, el club aclaró que el regreso del argentino dependerá de su “evolución clínica y funcional”, por lo que en las próximas horas será seguido de cerca para determinar cuándo podrá volver a entrenar con normalidad.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, cualquier problema físico de Messi genera tensión en Argentina. Por ahora, el panorama es alentador y todo apunta a que el capitán solo necesitará descanso y recuperación para volver al ciento por ciento, aunque el susto ya quedó instalado entre los hinchas que sueñan con verlo defender la corona mundialista.

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