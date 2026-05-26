Resumen

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Parte médico de Messi: Inter Miami confirma lesión a pocos días para el inicio del Mundial 2026. (Foto: Inter Miami)
Parte médico de Messi: Inter Miami confirma lesión a pocos días para el inicio del Mundial 2026. (Foto: Inter Miami)
Por Redacción EC

Lionel Messi encendió las alarmas en Argentina y en todo el mundo luego de abandonar el campo en el partido entre Inter Miami y Philadelphia Union. Las imágenes del rosarino pidiendo atención médica y saliendo con visibles molestias despertaron preocupación inmediata, sobre todo porque el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. La gran pregunta era una sola: ¿llega en condiciones?

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