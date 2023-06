Peñarol vs. Defensa y Justicia en vivo se enfrentan por la fecha 5 del Grupo F por la Copa Sudamericana este martes 6 de junio. El encuentro se disputará en el estadio Campeón del Siglo a las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina y uruguaya). La transmisión estará a cargo de la señal de ESPN, ESPN2 y Star Plus. La escuadra uruguaya ha tenido una pésima participación, no ganaron un solo partido y están eliminados del torneo. Por su lado, los argentinos se encuentran en el segundo lugar con 9 puntos y pelearán para quedarse con el liderato del grupo.

