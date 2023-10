El encantamiento le duró hasta la adultez, cuando el periodista argentino ya tenía una trayectoria en diarios y revistas de su país. Pero le ocurrió lo que a muy pocos: iba escribiendo un libro que lo ahogaba. Que, como en los maceteros pequeños, se desbordaba. Y que, en el proceso de la reportería, lo fue transportando por testimonios de hasta 250 personas. Ese libro, finalmente, se llamó El Partido (Tusquets, 2013) y, tras la edición de la cronista Leila Guerreiro, resume las alegrías, los misterios y las iras de un mundial -el del 86- que consagró a Maradona como el futbolista más grande de todos los tiempos. Amazon lo dice mejor: “Este es un libro sobre el partido de fútbol más legendario de la historia: el del 22 de junio de 1986, en el Mundial de México, cuando la selección argentina enfrentó a Inglaterra y le ganó con dos goles de Maradona, uno convertido con la mano, el otro inscripto en el firmamento de las obras de arte.

A Burgó le toca hoy ser testigo de otro mito, igual de concluyente: Lionel Messi. El astro viene a Lima este lunes, duerme en un hotel exclusivo de la capital y juega al día siguiente contra la selección de Juan Reynoso. Será la primera vez que lo veamos ungido como campeón del mundo.

Comparto esta hermosa noticia: el libro "El partido, Argentina-Inglaterra 1986", será declarado mañana de "Interés Cultural" por la @legiscaba. Muchas gracias a @ClaudioMorresi y @MonicaSantino por la distinción. Ahí nos vemos. pic.twitter.com/ylGX3xUSWy — Andres Burgo (@Andres_Burgo) October 3, 2023

-¿Cómo explicarías a este Messi, en Miami, al límite de los 40, absolutamente familiar, que acaba de revolucionar al país más grande del mundo?

Eso, así como lo decís: es un Messi que priorizó su vida familiar, conjugándola con un desafío deportivo menor pero desafío al fin, que es llevar al Inter Miami a niveles más altos posibles, muy distintos de los que estaba. Y en eso está. Obviamente se suman los negocios, también, y el deporte. No era la expectativa deportiva más alta a estas alturas de su carrera pero es una decisión. Diría que hoy es un Messi dividido en tercios, muy contento.

-¿Qué hizo bien o qué hizo mejor esta selección para ser la número 1 del ranking FIFA, pero sobre todo para ser campeona del mundo tanto tiempo después?

Además de ser un equipo, es un grupo. Hay una decisión muy interesante de Scaloni, su cuerpo técnico y los jugadores, sobre confiar. Cuando esto empezó despertaba muy poco interés, pero de a poco se fue ganando al plantel, hizo una renovación necesaria, y Messi se sintió más protegido por los nuevos jugadores. Y a partir de los dos Lionel, se fueron dando los resultados. Porque dependemos de estos, sin duda. Un centímetro más, uno menos, hace la diferencia. Perdió un solo partido -contra Arabia Saudita- en los últimos dos años. Se convirtió en un equipazo. Esta es una frase de Bianchi que aplica perfecto al momento: “Un triunfo lleva a otra triunfo y a otro y así”. Argentina es hoy una selección que se acostumbró a ganar.

-Hacerle marca personal a Messi -cómo aquella de Reyna a Diego el 85, sería hoy un despropósito.

No, es imposible. Menos como la de aquella vez. Gentile se lo había hecho también en el Mundial del 82. Hoy ya no se usa, y queda claro que tampoco tiene mucho sentido. Sería visto, hoy, como algo desleal para el espectáculo. Pero sobre todo, intentar hacerlo con Messi, hoy no tendría utilidad.

Fondo soberano saudí busca el fichaje de Lionel Messi. (Foto: EFE)

-¿Quién viene después de Messi?

Es una gran pregunta porque aún no tiene respuesta. Mbappé es un fenómeno, todos lo siguen, pero la Liga de Francia está lejos de ser la mejor del mundo. Tendría que dar un salto deportivo de calidad, para que no le ocurra lo de Neymar. Si eso pasa, veremos.

-¿Cómo se mira a la selección peruana post Gareca y ahora con Reynoso?

A la distancia opino, te soy honesto. Perú tiene el desafío de volver a ser Perú sin esta dependencia de Gareca y su tan buen trabajo en el último tiempo. Fue un proyecto serio, acompañado de los resultados. Ahora, con Reynoso, Perú va a tener que demostrar que lo que hizo no fue solo por Ricardo, sino por los jugadores, y que ese orden estuvo por encima de todo.

-¿Por qué hay más chilenos que peruanos en el fútbol argentino?

Por una cuestión limítrofe, te diría. También hay más paraguayos, uruguayos o colombianos. Es solo por eso. Y al mismo tiempo te diría que, salvo Advíncula, los últimos peruanos que jugaron en el fútbol argentino, no dejaron un gran recuerdo. Ballón en River quedó asociado al descenso, es un jugador bárbaro, pero le tocó esa época.

-¿La final del mundo 2022 o la final de la Libertadores en Madrid, que ganó tu River? (Je)

Los dos, te diría, pero si me obligás a elegir una me quedo con la final de Madrid. Por una cuestión de peso, de rival. Son incomparables. La verdad que contra Francia no tengo nada en particular, je. Me daba igual si era con España o Alemania. En Madrid, en cambio, ganarle a ese rival tuvo un sabor distinto.

-¿Qué estás escribiendo/reporteando ahora?

Pues.. estoy escribiendo una biografía. Nunca lo hice antes. Estoy en eso. Es un desafío, dada la superposición de trabajo a la que estamos sometidos todos los periodistas hoy. Pero sabes que escribir un libro es lo que más me gusta.

-Cómo estás procesando las buenas noticias que te han pasado con “El Partido”, el increíble libro sobre el Argentina-Inglaterra del 86?

Estoy re contento con lo que pasó el otro (N.de.R. el libro “El partido, Argentina-Inglaterra 1986″, fue declarado mañana de “Interés Cultural” por la Legislatura de Buenos Aires. Un poco me incomodan los elogios, las críticas, no sé, por uns cuestión de timidez. Pero lo del otro día me gustó mcuho, porque lo sentí un reconocimiento honesto, por fuera de lo que son las redes sociales, donde mostramos nuestras cosas y, de alguna forma, nos vendemos. Surgió de la idea de un legislador, que encima admiro porque fue un ex futbolista (Claudio Morresi) y cuando me lo comunicaron... dejé un lado la timidez y bueno. Fue un día espectacular. Y fue gracias a un partido soñado, como fue ese de 1986 con Diego Armando Maradona.

Escribió Pedro Ortiz Bisso sobre El Partido, el libro consagratorio de Andrés Burgo: "El 22 de junio de 1986 está marcado a fuego en la historia del fútbol mundial y en el corazón de los argentinos. Con el antecedente fresco de la guerra de las Malvinas, ese día se enfrentaron Argentina e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial México 86. Y ese día, con un gol tramposo y otro de ensueño, Diego Armando Maradona se consagró como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. El periodista argentino Andrés Burgo ha publicado "El partido", una crónica excepcional por su prosa vigorosa y la minuciosidad casi obsesiva con que reconstruye ese encuentro.







