¿Por qué Alexis Manyoma guarda sus perfumes en el refrigerador? La foto viral que encendió el debate en redes.
¿Por qué Alexis Manyoma guarda sus perfumes en el refrigerador? La foto viral que encendió el debate en redes.
Por Redacción EC

Alexis Manyoma encontró una manera muy particular de hacerse viral. El futbolista colombiano, que recientemente volvió a Estudiantes de La Plata, no fue tendencia por un gol, una jugada espectacular o una declaración polémica. Esta vez bastó una fotografía publicada en sus redes sociales para despertar la curiosidad de miles de personas: un refrigerador completamente lleno de perfumes.

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