¿Por qué Alexis Manyoma guarda sus perfumes en el refrigerador? La foto viral que encendió el debate en redes.

Alexis Manyoma encontró una manera muy particular de hacerse viral. El futbolista colombiano, que recientemente volvió a Estudiantes de La Plata, no fue tendencia por un gol, una jugada espectacular o una declaración polémica. Esta vez bastó una fotografía publicada en sus redes sociales para despertar la curiosidad de miles de personas: un refrigerador completamente lleno de perfumes.

La imagen sorprendió porque, al abrir la nevera, no aparecían alimentos ni bebidas. En su lugar había más de 50 frascos de distintas fragancias perfectamente acomodados en los compartimentos. Mientras muchos deportistas presumen autos, relojes o camisetas, Manyoma llamó la atención mostrando una colección muy diferente y una forma poco habitual de conservarla.

Como era de esperarse, las redes sociales reaccionaron de inmediato. “Amigo, tu heladera vale más que mi casa”, escribió un usuario. Otros bromearon preguntando si ese día almorzaría un perfume de la marca Lattafa, mientras algunos recordaron la famosa frase de Teófilo Gutiérrez: “Perfume europeo, papi”. En pocas horas, la publicación acumuló miles de reacciones.

La publicación de Manyoma en la que muestra su colección de perfumes.

Pero la foto también abrió un debate entre los amantes de las fragancias. Aunque muchas personas creen que el frío ayuda a conservar mejor los perfumes, especialistas en perfumería sostienen lo contrario. De acuerdo con la Fragrance Foundation y otros expertos, las bajas temperaturas pueden alterar los aceites esenciales y afectar la intensidad del aroma con el paso del tiempo.

Los expertos explican que las colonias, al contener una mayor cantidad de alcohol, soportan mejor el frío. En cambio, los perfumes, por su alta concentración de esencias, deben guardarse en un lugar seco, oscuro y con una temperatura estable, preferiblemente entre los 12 y 22 grados centígrados.

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