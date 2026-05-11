La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó la prelista de 55 jugadores de la selección argentina de cara al Mundial 2026, cumpliendo con el plazo establecido por la FIFA. El entrenador Lionel Scaloni incluyó una amplia base de futbolistas que serán evaluados antes de definir la lista final de 26 convocados que viajarán al torneo.

Dentro de la nómina destacan seis jugadores de River Plate y cuatro de Boca Juniors, reflejando el peso de los dos clubes más grandes del país en la estructura del seleccionado. En el caso del equipo millonario aparecen nombres como Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña, Aníbal Moreno y el arquero Santiago Beltrán, mientras que el conjunto xeneize aporta juveniles y alternativas como Lautaro Di Lollo y Tomás Aranda.

La lista está encabezada por Lionel Messi, quien se perfila para disputar su sexto Mundial, acompañado por figuras consolidadas como Emiliano “Dibu” Martínez, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Además, Scaloni incluyó a varios talentos jóvenes como Alejandro Garnacho, Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, en una clara apuesta por la renovación.

Entre las novedades también aparecen algunas ausencias importantes respecto al plantel campeón del mundo en Qatar 2022, lo que evidencia el recambio que busca el cuerpo técnico. La prelista incluye futbolistas de las principales ligas de Europa y del fútbol argentino, ampliando el abanico de opciones en todas las posiciones.

Ahora, el siguiente paso será reducir esta nómina a los 26 jugadores definitivos que representarán a Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La decisión final se conocerá a inicios de junio, a pocas semanas del debut albiceleste en la competencia.

Prelista de convocados de la selección argentina

Arqueros

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Juan Musso

Walter Benítez

Facundo Cambeses

Santiago Beltrán

Defensores

Agustín Giay

Gonzalo Montiel

Nahuel Molina

Nicolás Capaldo

Kevin Mac Allister

Lucas Martínez Quarta

Marcos Senesi

Lisandro Martínez

Nicolás Otamendi

Germán Pezzella

Leonardo Balerdi

Cristian Romero

Lautaro Di Lollo

Zaid Romero

Facundo Medina

Marcos Acuña

Nicolás Tagliafico

Gabriel Rojas

Mediocampistas

Máximo Perrone

Leandro Paredes

Guido Rodríguez

Aníbal Moreno

Milton Delgado

Alan Varela

Ezequiel Fernández

Rodrigo De Paul

Exequiel Palacios

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Giovani Lo Celso

Nicolás Domínguez

Emiliano Buendía

Valentín Barco

Nicolás Paz

Franco Mastantuono

Thiago Almada

Tomás Aranda

Delanteros