Por Redacción EC

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó la prelista de 55 jugadores de la selección argentina de cara al Mundial 2026, cumpliendo con el plazo establecido por la FIFA. El entrenador Lionel Scaloni incluyó una amplia base de futbolistas que serán evaluados antes de definir la lista final de 26 convocados que viajarán al torneo.

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