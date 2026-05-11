La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó la prelista de 55 jugadores de la selección argentina de cara al Mundial 2026, cumpliendo con el plazo establecido por la FIFA. El entrenador Lionel Scaloni incluyó una amplia base de futbolistas que serán evaluados antes de definir la lista final de 26 convocados que viajarán al torneo.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó la prelista de 55 jugadores de la selección argentina de cara al Mundial 2026, cumpliendo con el plazo establecido por la FIFA. El entrenador Lionel Scaloni incluyó una amplia base de futbolistas que serán evaluados antes de definir la lista final de 26 convocados que viajarán al torneo.
Dentro de la nómina destacan seis jugadores de River Plate y cuatro de Boca Juniors, reflejando el peso de los dos clubes más grandes del país en la estructura del seleccionado. En el caso del equipo millonario aparecen nombres como Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña, Aníbal Moreno y el arquero Santiago Beltrán, mientras que el conjunto xeneize aporta juveniles y alternativas como Lautaro Di Lollo y Tomás Aranda.
La lista está encabezada por Lionel Messi, quien se perfila para disputar su sexto Mundial, acompañado por figuras consolidadas como Emiliano “Dibu” Martínez, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Además, Scaloni incluyó a varios talentos jóvenes como Alejandro Garnacho, Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, en una clara apuesta por la renovación.
Entre las novedades también aparecen algunas ausencias importantes respecto al plantel campeón del mundo en Qatar 2022, lo que evidencia el recambio que busca el cuerpo técnico. La prelista incluye futbolistas de las principales ligas de Europa y del fútbol argentino, ampliando el abanico de opciones en todas las posiciones.
Ahora, el siguiente paso será reducir esta nómina a los 26 jugadores definitivos que representarán a Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La decisión final se conocerá a inicios de junio, a pocas semanas del debut albiceleste en la competencia.
Prelista de convocados de la selección argentina
Arqueros
- Emiliano Martínez
- Gerónimo Rulli
- Juan Musso
- Walter Benítez
- Facundo Cambeses
- Santiago Beltrán
Defensores
- Agustín Giay
- Gonzalo Montiel
- Nahuel Molina
- Nicolás Capaldo
- Kevin Mac Allister
- Lucas Martínez Quarta
- Marcos Senesi
- Lisandro Martínez
- Nicolás Otamendi
- Germán Pezzella
- Leonardo Balerdi
- Cristian Romero
- Lautaro Di Lollo
- Zaid Romero
- Facundo Medina
- Marcos Acuña
- Nicolás Tagliafico
- Gabriel Rojas
Mediocampistas
- Máximo Perrone
- Leandro Paredes
- Guido Rodríguez
- Aníbal Moreno
- Milton Delgado
- Alan Varela
- Ezequiel Fernández
- Rodrigo De Paul
- Exequiel Palacios
- Enzo Fernández
- Alexis Mac Allister
- Giovani Lo Celso
- Nicolás Domínguez
- Emiliano Buendía
- Valentín Barco
- Nicolás Paz
- Franco Mastantuono
- Thiago Almada
- Tomás Aranda
Delanteros
- Lionel Messi
- Nicolás González
- Alejandro Garnacho
- Giuliano Simeone
- Matías Soulé
- Claudio Echeverri
- Gianluca Prestianni
- Santiago Castro
- Lautaro Martínez
- José Manuel López
- Julián Álvarez
- Mateo Pellegrino
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