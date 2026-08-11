“Fue un error nuestro”: presidente de River rompe el silencio por los jugadores apartados. (Foto: River Plate)
“Fue un error nuestro”: presidente de River rompe el silencio por los jugadores apartados. (Foto: River Plate)
Por Redacción EC

River Plate atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos tiempos y su presidente, Stéfano Di Carlo, salió a dar explicaciones. El conjunto millonario marcha último en el Torneo Clausura argentino, sin puntos ni goles a favor después de cuatro fechas, y además quedó eliminado de la Copa Argentina. En ese contexto, el dirigente realizó una autocrítica por el manejo de los jugadores que fueron apartados del plantel profesional.

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