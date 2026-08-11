River Plate atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos tiempos y su presidente, Stéfano Di Carlo, salió a dar explicaciones. El conjunto millonario marcha último en el Torneo Clausura argentino, sin puntos ni goles a favor después de cuatro fechas, y además quedó eliminado de la Copa Argentina. En ese contexto, el dirigente realizó una autocrítica por el manejo de los jugadores que fueron apartados del plantel profesional.

“La decisión de los jugadores apartados es estrictamente deportiva”, explicó Di Carlo. Sin embargo, reconoció que la dirigencia cometió errores en la forma de llevar adelante la medida. “Fue un error, en cuanto a las maneras, a la decisión del lugar donde se decidió separar a los jugadores”, admitió el presidente de River.

Di Carlo consideró que la decisión de fondo era necesaria, pero cuestionó el procedimiento utilizado. “Se podría haber generado un preaviso que al cabo de tanto tiempo se tendrá que separar los grupos de trabajo. Esos errores de forma y de tiempos respondieron a uno de los momentos más incómodos de la era moderna de River”, agregó.

"FUE UN ERROR LA MANERA EN LA QUE SEPARAMOS A LOS JUGADORES"



Stefano Di Carlo y los futbolistas apartados "por cuestiones deportivas" en Cantilo. pic.twitter.com/qeP9LKoN5t — TyC Sports (@TyCSports) August 11, 2026

En paralelo, el presidente millonario confirmó que Kendry Páez y Matías Viña tendrán nuevos destinos en Chelsea y Flamengo, respectivamente, mientras todavía deben resolverse las situaciones de Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo y Matías Galarza. Los seis futbolistas continúan entrenándose separados del plantel principal a la espera de una definición.

Di Carlo también defendió la reestructuración de la plantilla y aseguró que esta permitió al club realizar un mercado de pases de gran magnitud. River incorporó nueve futbolistas, entre ellos Thiago Almada, Nicolás Otamendi y Ángel Correa, y desembolsó cerca de 68,45 millones de dólares. “Queríamos salir de esa dinámica y construir una plantilla que nos representara”, sostuvo.

“Hicimos tres mercados de pases en uno ante la criticidad del momento”, afirmó Di Carlo para explicar la estrategia adoptada por River. El presidente considera que el club cuenta ahora con una plantilla de mayor jerarquía para revertir el complicado inicio del Clausura, aunque el equipo deberá responder dentro de la cancha para superar la crisis de resultados.

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