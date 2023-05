El sorpresivo viaje de Lionel Messi a Arabia Saudita no sólo no cayó bien en la cúpula del París Saint Germain (PSG), sino que también marcó el futuro del argentino en la institución. La ‘Pulga’ culmina contrato en junio del presente año y la opción de renovación estaba sobre la mesa. No obstante, en Francia ya informan de una posible decisión del conjunto de la capital.

MIRA | Messi realiza viaje relámpago a Riad con su familia

De acuerdo a L’Equipe, PSG decidió no renovar el vínculo con el argentino, quien quedará como jugador libre al término de la actual temporada.

“Esta es una de las consecuencias de las últimas 48 horas. El viaje de Lionel Messi a Arabia Saudí, sin avisar al Paris Saint-Germain, le fue tan mal a la dirigencia parisina que se tomó la decisión de no prorrogar el contrato de su estrella. Ya era tendencia en las últimas semanas pero el entorno del argentino seguía insistiendo en que las ganas de extender “la Pulga” venían desde las más altas esferas del club”, comienza informando el citado medio.

“Este martes, y ha sido bastante raro últimamente, todos los que toman las decisiones parecen ir en la misma dirección en el caso de Lionel Messi. Por lo tanto, no se levantará el año opcional presente en su contrato. Tras su sanción de dos semanas que le hará perderse el viaje a Troyes el domingo y el recibimiento al Ajaccio la semana siguiente, quedan tres partidos en la historia del campeón del mundo de 2022 con el París”, añadieron.

Sanción a Lionel Messi por su viaje a Arabia

Según RMC Sport, PSG ha sancionado con dos semanas de inactividad a Messi, un castigo que tendría efecto inmediato a partir de hoy, argumentando que en el día del viaje estaba programado un entrenamiento para el primer equipo.

“Todo ha sido barajado por el club por lo que internamente se califica como un grave error”, señaló el citado medio.

Con esta decisión, Messi se perdería los siguientes dos partidos de Paris Saint Germain, ante Troyes este domingo, y frente al Ajaccio el sábado 13 de mayo.