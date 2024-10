Este jueves,10 de octubre de 2024, Argentina vs. Venezuela EN VIVO y ONLINE juegan por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Luego de caer ante Colombia en Barranquilla, los albicelestes están obligados a levantarse y volver a recuperar el camino que los lleve hacia una clasificación directa hacia el próximo Mundial. Sin embargo, en esta oportunidad tendrán un duelo sumamente difícil, pues Venezuela ha demostrado ser una de la selecciones más complicadas y que tiene argumentos de sobra para hacer respetar su localía, no por nada se encuentra en la sexta posición de la tabla. Para que no te pierdas ningún detalle, te dejamos aquí la hora, canal por dónde ver el duelo y otros detalles del torneo.

Argentina llega a este partido con la necesidad de vencer al cuadro ‘Vinotinto’. La críticas no se hicieron esperar luego de ser vencida ante Colombia, por lo que tienen la obligación de volver a mostrarse como aquel cuadro sólido que fue capaz de ganar la Copa del Mundo Qatar 2022 y también dos Copa América de manera consecutiva. De llevarse estos tres puntos, darán un gran paso y cada vez estarán más cerca de asegurar su presencia en el Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026.

Lionel Messi será titular y eso ya es un gran aliciente para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, quien reemplazará al ‘Dibu’ Martínez por Gerónimo Rulli en el arco. El experimentado golero que ataja en la Premier League deberá afrontar una suspensión. La otra duda del técnico albiceleste es la de Alexis Mac Allister. El volante del Liverpool viene entrenando de manera diferenciada y no es confirmada su presencia en el once titular.

Lo que sí viene siendo casi seguro es que Messi comande el ataque argentino junto a Lautaro Martínez, un delantero que fue más que importante en la última Copa América obtenida por Argentina. El atacante del Inter anotó 5 goles en dicho torneo y se consagró como uno de los mejores futbolistas de esta competencia.

De otro lado, Fernando Batista, entrenador de Venezuela, se mostró muy enfocado en lo que es su mayor objetivo: clasificar al equipo llanero al próximo Mundial. “El sueño y el foco de todo venezolano es llegar al Mundial porque es la única selección de Conmebol que no pudo participar”.

Asimismo, el argentino que dirige a la escuadra venezolana agregó: “Tengan fe en la Vinotinto. Hay un grupo comprometido trabajando arduamente para lograr nuestros objetivos. Soy el primero que quiere ganar. Me debo a Venezuela y a la Federación”.

Por último, el estratega negó cualquier posibilidad de dejar su cargo actual para ser técnico de Boca Juniors. “Contesto lo mismo que cuando hubo después de la Copa América unos rumores sobre otra selección: estoy en el lugar donde quiero estar, lo estoy disfrutando mucho“.





Lionel Messi será titular ante Argentina por las Eliminatorias. (Foto: AFP) / CHRIS ARJOON





¿Qué canal pasa, Argentina vs. Venezuela en vivo por las Eliminatorias 2026?

En territorio argentino, las señales encargadas de pasar el partido serán las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play, TyC Sports Play y MiTelefé.

En Perú será transmitido EN DIRECTO por Movistar (canal 514 y 801 HD), Latina, Movistar Play, Tigo Sports, FBF Play, RCN Deportes, Gol Caracol y RCN TV. También podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por la página oficial de El Comercio.

Si te ubicas en Venezuela, el partido por las Eliminatorias podrás seguirlo por Televen, Venevisión y TVES.

Facundo Buonanotte es una de las novedades en la convocatoria de Lionel Scaloni para esta fecha doble de las Eliminatorias. (Foto: @LCFC)

Horario del partido, Argentina vs. Venezuela en vivo online por Eliminatorias Sudamericanas

El partido por la fecha 9 de las Eliminatorias sudamericanas entre Argentina y Venezuela se disputará desde las 4 pm de Perú, mientras que en tierras argentinas será a partir de las 6 p.m. En Venezuela se jugará a las las 5 p.m. Si te encuentras en otros países te contamos a qué hora comenzará este duelo:

En Perú, el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 4:00 p.m.

En Colombia, el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 5:00 p.m.

En Venezuela, el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 6:00 p.m.

En Uruguay, el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 6:00 p.m.

En Chile, el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 6:00 p.m.

En Brasil, el partido Venezuela vs Argentina comienza a las 6:00 p.m.

¿Dónde juegan las selecciones de Argentina y Venezuela por las Eliminatorias?

Argentina y Venezuela jugarán en el estadio Monumental de Maturín, el cual tiene capacidad para recibir a 51 796 espectadores. Debido al gran momento por el que atraviesa Argentina y Venezuela, se espera un lleno total. Se inauguró el 17 de junio del 2007.

Historial de los Argentina vs. Venezuela

El historial entre ambos países mantiene con una clara ventaja para el combinado comandado en este momento por Lionel Scaloni: en total obtuvo 23 triunfos en 27 duelos ante los ‘llaneros’. Además, se dieron dos empates e igual cantidad de victorias para la ‘Vinotinto’.

Posibles alineaciones de Argentina vs. Venezuela

Posible formación de Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Yordan Osorio, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro, Cristian Cásseres; Eduard Bello, José Martínez, Telasco Segovia; Yefferson Soteldo, Salomón Rondón.

Rafael Romo; Jon Aramburu, Yordan Osorio, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro, Cristian Cásseres; Eduard Bello, José Martínez, Telasco Segovia; Yefferson Soteldo, Salomón Rondón. Posible formación de Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Gio Lo Celso; Nico González, Lionel Messi, Lautaro Martínez.