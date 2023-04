¿Qué canal TV transmite, Boca Juniors vs. Monagas, en vivo? Este 05 de abril del 2023 el elenco argentino de azul y oro debuta en la presente edición de la Copa Libertadores . El ‘Xeneize’ viaja a Venezuela para estrenarse en la fase de grupos ante el inexperto en este torneo, Monagas. Para que no te pierdas ningún detalle de este partidazo te dejamos las señales oficiales que llevarán en vivo el evento para todo el mundo futbolero.

El conjunto de La Ribera, que la semana pasada se quedó sin el técnico Hugo Ibarra, al que ha sustituido de manera interina Mariano Herrón, debutará en la edición 2023 del máximo torneo continental sin sus seguidores en las gradas. La medida disciplinaria de la Conmebol “como consecuencia de incidentes producidos en el partido con Corinthians de la Copa Libertadores 2022″ impide que los seguidores auriazules puedan comprar entradas o ingresar al encuentro que se jugará este jueves en Maturín (Venezuela).

Por ese motivo, el propio club pidió a sus aficionados que se abstengan “de concurrir a dicho partido”.En lo deportivo, Herrón, que este fin de semana debutó con goleada por 0-3 sobre el Barracas Central, facilitó este martes la lista de 24 convocados para el encuentro internacional.En dicha nómina no están por distintos motivos Martín Payero, Marcelo Weigandt y Exequiel Zeballos. Quien sí aparece, aunque por el momento se espera que sea suplente y no integre el once inicial, es el peruano Luis Advíncula, quien se lesionó en su última comparecencia con la selección de su país y quien ya estaría en la recta final de su recuperación.

¿Qué canal televisa Boca vs. Monagas, en vivo?

Las señales legales y oficiales para ver la transmisión del partido, Boca vs. Monagas por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 son: Telefe , y Star Plus ( ESPN ). Además, tienes el servicio de streaming que ofrece Star+, en donde podrás ver todos lo detalles de la Copa Libertadores, en todas sus etapas finales. Aquí solo podrán acceder los que son suscriptores de la aplicación.

¿Dónde pasa Boca - Monagas en vivo y online desde Estados Unidos?

Star Plus en vivo transmitirá el Boca vs. Monagas por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. Esta es una aplicación de pago a la cual puedes acceder por medio de una suscripción.

¿Cómo ver el Monagas vs. Boca Juniors en vivo y en directo desde México?

Para los fanáticos del Boca vs. Monagas que se ubiquen en México tienen la opción para ver el partido por TV desde la señal de TNT Sports y HBO Max por streaming.

¿Dónde y a qué hora ver Monagas - Boca, EN VIVO y EN DIRECTO?

El Boca vs. Monaga, en vivo se jugará este 15 de marzo del 2023 desde las 21:00 horas de territorio argentino. Si te ubicas en otros países, estos son los horarios:

En Perú | 19:00 horas

En Colombia | 19:00 horas

En Ecuador | 19:00 horas

En Argentina | 21:00 horas

En Brasil | 21:00 horas

En Bolivia | 21:00 horas

En México | 18:00 horas