Boca vs. Millonarios EN VIVO: este miércoles 14 de enero del 2026, los xeneizes recibien a Millonarios en partido amistoso por la Copa Miguel Ángel Russo en La Bombonera. El equipo local disputará su primer encuentro de pretemporada y pondrá en acción a sus recientes refuerzos frente a toda su hinchada. Por otro lado, la visita buscará dar el batacazo en un escenario complicado y demostrar que también es candidato a pelear el título en el fútbol colombiano. A continuación, revisa los canales de transmisión, horarios del partido y dónde ver por internet ONLINE.

Revisa qué canales transmiten el partido de Boca vs. Millonarios y los horarios para ver el partido por Copa Miguel Ángel Russo 2026 desde La Bombonera. / ALEJANDRO PAGNI

¿Dónde ver Boca vs Millonarios EN VIVO por Copa Miguel Ángel Russo 2026?

La transmisión del partido entre Boca vs Millonarios será transmitido por streaming en Disney Plus para todo el Perú. Por otro lado, en Argentina, podrás ver el partido por ESPN Premium y Disney Plus Premium.

En el resto de Sudamérica, México y Estados Unidos, el partido de Boca vs Millonarios será transmitido por streaming mediante la plataforma de Disney Plus.

¿A qué hora juega Boca vs Millonarios EN VIVO por Copa Miguel Ángel Russo 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:00 p.m.

¿Qué canal transmite Boca vs Millonarios EN VIVO por Copa Miguel Ángel 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 5:00 p.m. No disponible Disney Plus Colombia 5:00 p.m. TyC Sports Internacional Disney Plus Ecuador 5:00 p.m. TyC Sports Internacional Disney Plus Argentina 7:00 p.m. ESPN Disney Plus Brasil 7:00 p.m. No disponible Disney Plus Paraguay 7:00 p.m. TyC Sports Internacional Disney Plus Uruguay 7:00 p.m. TyC Sports Internacional Disney Plus Chile 7:00 p.m. TyC Sports Internacional Disney Plus Bolivia 6:00 p.m. TyC Sports Internacional Disney Plus Venezuela 6:00 p.m. TyC Sports Internacional Disney Plus Costa Rica 4:00 p.m. No disponible Disney Plus Honduras 4:00 p.m. No disponible Disney Plus El Salvador 4:00 p.m. No disponible Disney Plus Guatemala 4:00 p.m. No disponible Disney Plus México 4:00 p.m. No disponible Disney Plus Estados Unidos 6:00 p.m. No disponible Disney Plus

¿Cómo ver en México, Boca vs Millonarios EN VIVO por Copa Miguel Ángel Russo 2026?

En México, el juego de Boca vs Millonarios lo pasa Disney Plus mediante streaming. En el resto de Centroamérica, el partido también va a través de Disney Plus.

Horario, TV y dónde ver Boca vs Millonarios por Copa Miguel Ángel Russo 2026

Fecha: Miércoles 14 de enero del 2026

Partido: Boca vs Millonarios

Horario: 7:00 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.

Canal: Disney Plus, ESPN, TyC Sports.

Estadio: Estadio La Bombonera.

Posibles alineaciones de Boca vs Millonarios

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Alex Moreno, Danovis Banguero; Rodrigo Ureña, Mateo García; Beckham Castro, David Mackalister Silva, Darwin Quintero y Falcao García.

¿Dónde juega Boca vs Millonarios por Copa Miguel Ángel Russo 2026?

El partido de Boca vs Millonarios por Copa Miguel Ángel Russo 2026 se jugará en el Estadio La Bombonera, que se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, y tiene una capacidad para albergar a más de 57 mil espectadores.

