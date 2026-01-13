Redacción EC
vs. EN VIVO: este miércoles 14 de enero del 2026, los xeneizes recibien a Millonarios en partido amistoso por la Copa Miguel Ángel Russo en La Bombonera. El equipo local disputará su primer encuentro de pretemporada y pondrá en acción a sus recientes refuerzos frente a toda su hinchada. Por otro lado, la visita buscará dar el batacazo en un escenario complicado y demostrar que también es candidato a pelear el título en el fútbol colombiano. A continuación, revisa los canales de transmisión, horarios del partido y dónde ver por internet ONLINE.

Revisa qué canales transmiten el partido de Boca vs. Millonarios y los horarios para ver el partido por Copa Miguel Ángel Russo 2026 desde La Bombonera.
¿Dónde ver Boca vs Millonarios EN VIVO por Copa Miguel Ángel Russo 2026?

La transmisión del partido entre Boca vs Millonarios será transmitido por streaming en Disney Plus para todo el Perú. Por otro lado, en Argentina, podrás ver el partido por ESPN Premium y Disney Plus Premium.

En el resto de Sudamérica, México y Estados Unidos, el partido de Boca vs Millonarios será transmitido por streaming mediante la plataforma de Disney Plus.

¿A qué hora juega Boca vs Millonarios EN VIVO por Copa Miguel Ángel Russo 2026?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:00 p.m.

¿Qué canal transmite Boca vs Millonarios EN VIVO por Copa Miguel Ángel 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú5:00 p.m.No disponibleDisney Plus
Colombia5:00 p.m.TyC Sports InternacionalDisney Plus
Ecuador5:00 p.m.TyC Sports InternacionalDisney Plus
Argentina7:00 p.m.ESPNDisney Plus
Brasil7:00 p.m.No disponibleDisney Plus
Paraguay7:00 p.m.TyC Sports InternacionalDisney Plus
Uruguay7:00 p.m.TyC Sports InternacionalDisney Plus
Chile7:00 p.m.TyC Sports InternacionalDisney Plus
Bolivia6:00 p.m.TyC Sports InternacionalDisney Plus
Venezuela6:00 p.m.TyC Sports InternacionalDisney Plus
Costa Rica4:00 p.m.No disponibleDisney Plus
Honduras4:00 p.m.No disponibleDisney Plus
El Salvador4:00 p.m.No disponibleDisney Plus
Guatemala4:00 p.m.No disponibleDisney Plus
México4:00 p.m.No disponibleDisney Plus
Estados Unidos6:00 p.m.No disponibleDisney Plus

¿Cómo ver en México, Boca vs Millonarios EN VIVO por Copa Miguel Ángel Russo 2026?

En México, el juego de Boca vs Millonarios lo pasa Disney Plus mediante streaming. En el resto de Centroamérica, el partido también va a través de Disney Plus.

Horario, TV y dónde ver Boca vs Millonarios por Copa Miguel Ángel Russo 2026

  • Fecha: Miércoles 14 de enero del 2026
  • Partido: Boca vs Millonarios
  • Horario: 7:00 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.
  • Canal: Disney Plus, ESPN, TyC Sports.
  • Estadio: Estadio La Bombonera.

Posibles alineaciones de Boca vs Millonarios

  • Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.
  • Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Alex Moreno, Danovis Banguero; Rodrigo Ureña, Mateo García; Beckham Castro, David Mackalister Silva, Darwin Quintero y Falcao García.

¿Dónde juega Boca vs Millonarios por Copa Miguel Ángel Russo 2026?

El partido de Boca vs Millonarios por Copa Miguel Ángel Russo 2026 se jugará en el Estadio La Bombonera, que se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, y tiene una capacidad para albergar a más de 57 mil espectadores.

