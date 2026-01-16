River Plate vs. Peñarol EN VIVO: este sábado 17 de enero del 2026, los ‘Millonarios’ enfrentan a Peñarol en partido amistoso por la Serie Río de La Plata en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado. El equipo de Marcelo Gallardo disputará su segundo encuentro de pretemporada y pondrá en acción a sus refuerzos ante un rival exigente. Por otro lado, el ‘Carbonero’ buscará una victoria que le permita agarrar mayor confianza de cara al inicio del campeonato uruguayo. A continuación, revisa los canales de transmisión, horarios del partido y dónde ver por internet ONLINE.

Revisa qué canales transmiten el partido de River vs. Peñarol y los horarios para ver el partido por la Serie Río de La Plata desde el Estadio Domingo Burgueño Miguel.

¿Dónde ver River vs Peñarol EN VIVO por la Serie Río de La Plata?

La transmisión del partido entre River vs Peñarol será transmitido por streaming en Disney Plus para todo el Perú. Por otro lado, en Argentina, podrás ver el partido por Disney Plus Premium.

En el resto de Sudamérica, México y Estados Unidos, el partido de River vs Peñarol será transmitido por streaming mediante la plataforma de Disney Plus.

¿A qué hora juega River vs Peñarol EN VIVO por la Serie Río de La Plata?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:15 p.m.

7:15 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 8:15 p.m.

8:15 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:15 p.m.

9:15 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:15 p.m.

¿Qué canal transmite River vs Peñarol EN VIVO por Serie Río de La Plata?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 8:15 p.m. No disponible Disney Plus Colombia 8:15 p.m. TyC Sports Internacional Disney Plus Ecuador 8:15 p.m. TyC Sports Internacional Disney Plus Argentina 10:15 p.m. No disponible Disney Plus Brasil 10:15 p.m. No disponible Disney Plus Paraguay 10:15 p.m. TyC Sports Internacional Disney Plus Uruguay 10:15 p.m. TyC Sports Internacional Disney Plus Chile 10:15 p.m. TyC Sports Internacional Disney Plus Bolivia 9:15 p.m. TyC Sports Internacional Disney Plus Venezuela 9:15 p.m. TyC Sports Internacional Disney Plus Costa Rica 7:15 p.m. No disponible Disney Plus Honduras 7:15 p.m. No disponible Disney Plus El Salvador 7:15 p.m. No disponible Disney Plus Guatemala 7:15 p.m. No disponible Disney Plus México 7:15 p.m. No disponible Disney Plus Estados Unidos 9:15 p.m. No disponible Disney Plus

¿Cómo ver en México, River vs Peñarol EN VIVO por Serie Río de La Plata?

En México, el juego de River vs Peñarol lo pasa Disney Plus mediante streaming. En el resto de Centroamérica, el partido también va a través de Disney Plus.

Horario, TV y dónde ver River vs Peñarol por Serie Río de La Plata

Fecha: Sábado 17 de enero del 2026

Partido: River vs Peñarol

Horario: 10:15 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.

Canal: Disney Plus, TyC Sports.

Estadio: Estadio Domingo Burgueño Miguel.

Posibles alineaciones de River vs Peñarol

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño o Fausto Vera, Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero Paniagua; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño o Fausto Vera, Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero Paniagua; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Peñarol: Washington Aguerre; Ignacio Alegre o Franco Escobar, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; y Abel Hernández o Matías Arezo

¿Dónde juega River vs Peñarol por Serie Río de La Plata?

El partido de River vs Peñarol por la Serie Río de La Plata se jugará en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, que se encuentra en la ciudad de Maldonado, Uruguay, y tiene una capacidad para albergar a más de 20 mil espectadores.

