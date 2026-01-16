River Plate vs. Peñarol EN VIVO: este sábado 17 de enero del 2026, los ‘Millonarios’ enfrentan a Peñarol en partido amistoso por la Serie Río de La Plata en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado. El equipo de Marcelo Gallardo disputará su segundo encuentro de pretemporada y pondrá en acción a sus refuerzos ante un rival exigente. Por otro lado, el ‘Carbonero’ buscará una victoria que le permita agarrar mayor confianza de cara al inicio del campeonato uruguayo. A continuación, revisa los canales de transmisión, horarios del partido y dónde ver por internet ONLINE.
¿Dónde ver River vs Peñarol EN VIVO por la Serie Río de La Plata?
La transmisión del partido entre River vs Peñarol será transmitido por streaming en Disney Plus para todo el Perú. Por otro lado, en Argentina, podrás ver el partido por Disney Plus Premium.
En el resto de Sudamérica, México y Estados Unidos, el partido de River vs Peñarol será transmitido por streaming mediante la plataforma de Disney Plus.
¿A qué hora juega River vs Peñarol EN VIVO por la Serie Río de La Plata?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:15 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 8:15 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:15 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:15 p.m.
¿Qué canal transmite River vs Peñarol EN VIVO por Serie Río de La Plata?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|8:15 p.m.
|No disponible
|Disney Plus
|Colombia
|8:15 p.m.
|TyC Sports Internacional
|Disney Plus
|Ecuador
|8:15 p.m.
|TyC Sports Internacional
|Disney Plus
|Argentina
|10:15 p.m.
|No disponible
|Disney Plus
|Brasil
|10:15 p.m.
|No disponible
|Disney Plus
|Paraguay
|10:15 p.m.
|TyC Sports Internacional
|Disney Plus
|Uruguay
|10:15 p.m.
|TyC Sports Internacional
|Disney Plus
|Chile
|10:15 p.m.
|TyC Sports Internacional
|Disney Plus
|Bolivia
|9:15 p.m.
|TyC Sports Internacional
|Disney Plus
|Venezuela
|9:15 p.m.
|TyC Sports Internacional
|Disney Plus
|Costa Rica
|7:15 p.m.
|No disponible
|Disney Plus
|Honduras
|7:15 p.m.
|No disponible
|Disney Plus
|El Salvador
|7:15 p.m.
|No disponible
|Disney Plus
|Guatemala
|7:15 p.m.
|No disponible
|Disney Plus
|México
|7:15 p.m.
|No disponible
|Disney Plus
|Estados Unidos
|9:15 p.m.
|No disponible
|Disney Plus
¿Cómo ver en México, River vs Peñarol EN VIVO por Serie Río de La Plata?
En México, el juego de River vs Peñarol lo pasa Disney Plus mediante streaming. En el resto de Centroamérica, el partido también va a través de Disney Plus.
Horario, TV y dónde ver River vs Peñarol por Serie Río de La Plata
- Fecha: Sábado 17 de enero del 2026
- Partido: River vs Peñarol
- Horario: 10:15 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.
- Canal: Disney Plus, TyC Sports.
- Estadio: Estadio Domingo Burgueño Miguel.
Posibles alineaciones de River vs Peñarol
- River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño o Fausto Vera, Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero Paniagua; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.
- Peñarol: Washington Aguerre; Ignacio Alegre o Franco Escobar, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; y Abel Hernández o Matías Arezo
¿Dónde juega River vs Peñarol por Serie Río de La Plata?
El partido de River vs Peñarol por la Serie Río de La Plata se jugará en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, que se encuentra en la ciudad de Maldonado, Uruguay, y tiene una capacidad para albergar a más de 20 mil espectadores.