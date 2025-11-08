Redacción EC
¡Se juega el Superclásico argentino! y medirán fuerzas este domingo 9 de noviembre del 2025 en La Bombonera por la penúltima jornada del Torneo Clausura de la . Argentina se detiene por un par de horas este fin de semana, debido a una nueva edición del clásico. Xeneizes y millonarios captarán la atención de todo el país y otras partes del mundo cuando se enfrenten en Buenos Aires. Ambos llegan con realidades distintas, pero en un Superclásico, no siempre gana el que pasa por un buen momento. En este caso, los dirigidos por Marcelo Gallardo se encuentran en una mala racha, pero esperan sumar de a tres para no separarse de los primeros lugares de la tabla de posiciones. ¿En qué canal pasan el Superclásico? A continuación, te contaremos cómo podrás ver el partido mediante cable y streaming, a través de tu televisor, PC, laptop, tablet o celular.

ESPN Premium en vivo: ver Superclásico, Boca Juniors vs River Plate desde La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura.

¿Qué canal pasa River vs Boca EN VIVO por Superclásico?

En Argentina, el partido de River vs Boca por el Superclásico argentino de la Liga Profesional Argentina lo pasa TNT Sports Premium y ESPN Premium, estos dos canales lo podrás ver si cuentas con cualquier de los siguiente cableoperadores: Cablevisión Digital, HD y Flow: canales 124 y 604, DirecTV: canales 603 (SD) y 1603 (HD) y Telecentro: canales 112 (SD) y 1018 (HD), y en streaming por HBO Max y Disney+ Premium.

Si te encuentras en Perú, la transmisión del Superclásico entre River vs Boca podrás ver mediante ESPN y TyC Sports. Para que puedas ver ESPN, tendrás que tener cualquiera de los siguiente cableoperadores contratados: DirecTV, Movistar TV o Claro TV. En streaming, el partido lo pasa DGO, Movistar TV App y Disney+ Premium.

TNT Sports en vivo: ver transmisión del Superclásico, Boca Juniors vs River Plate por la Liga Profesional Argentina desde La Bombonera.

En los demás países de Sudamérica como: Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, la transmisión del Superclásico entre River vs Boca también va por ESPN, TyC Sports y Disney+ Premium.

En Centroamérica, el superclásico entre River vs Boca va por Fanatiz y TyC Sports en países como: Guatemala, Costa Rica, Panamá, Honduras, Estados Unidos, etc. Mientras que en México, el partido será transmitido por ESPN, Disney+ Premium, Fanatiz y TyC Sports.

¿Dónde ver River vs Boca EN VIVO ONLINE?

PaísesHorariosCanal TV y Streaming
Argentina4:30 p.m.ESPN Premium, TNT Sports Premium, Disney+ Premium y HBO Max
Perú2:30 p.mESPN, Disney+ Premium y TyC Sports
Colombia2:30 p.mESPN, Disney+ Premium y TyC Sports
Ecuador2:30 p.mESPN, Disney+ Premium y TyC Sports
Chile4:30 p.mESPN, Disney+ Premium y TyC Sports
Uruguay4:30 p.mESPN, Disney+ Premium y TyC Sports
Brasil4:30 p.mZapping, Claro TV y Disney+ Premium
Paraguay4:30 p.mESPN, Disney+ Premium y TyC Sports
Bolivia3:30 p.mESPN, Disney+ Premium y TyC Sports
Venezuela3:30 p.mESPN,Disney+ Premium y TyC Sports
México1:30 p.mESPN, Fanatiz, Disney+ Premium y TyC Sports
Estados UnidosGMT-5 2:30 p.m
GMT-6 1:30 p. m.		Fanatiz, fuboTV y TyC Sports
España8:30 p.mMovitar+
Boca vs River EN VIVO HOY: horarios, canales TV y dónde ver partido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina desde La Bombonera.

Posibles formaciones del River vs Boca

  • Formación de Boca: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Palacios, Belmonte, Parades, Zeballos; Merentiel y Giménez
  • Formación de River: Armani; Bustos, Quarta, Rivero, Acuña; Castaño, Portillo, Quintero, Pérez; Borja y Salas.

Boca vs River EN VIVO por Superclásico de la Liga Profesional Argentina 2025
