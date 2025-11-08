¡Se juega el Superclásico argentino! River y Boca medirán fuerzas este domingo 9 de noviembre del 2025 en La Bombonera por la penúltima jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. Argentina se detiene por un par de horas este fin de semana, debido a una nueva edición del clásico. Xeneizes y millonarios captarán la atención de todo el país y otras partes del mundo cuando se enfrenten en Buenos Aires. Ambos llegan con realidades distintas, pero en un Superclásico, no siempre gana el que pasa por un buen momento. En este caso, los dirigidos por Marcelo Gallardo se encuentran en una mala racha, pero esperan sumar de a tres para no separarse de los primeros lugares de la tabla de posiciones. ¿En qué canal pasan el Superclásico? A continuación, te contaremos cómo podrás ver el partido mediante cable y streaming, a través de tu televisor, PC, laptop, tablet o celular.
¿Qué canal pasa River vs Boca EN VIVO por Superclásico?
En Argentina, el partido de River vs Boca por el Superclásico argentino de la Liga Profesional Argentina lo pasa TNT Sports Premium y ESPN Premium, estos dos canales lo podrás ver si cuentas con cualquier de los siguiente cableoperadores: Cablevisión Digital, HD y Flow: canales 124 y 604, DirecTV: canales 603 (SD) y 1603 (HD) y Telecentro: canales 112 (SD) y 1018 (HD), y en streaming por HBO Max y Disney+ Premium.
Si te encuentras en Perú, la transmisión del Superclásico entre River vs Boca podrás ver mediante ESPN y TyC Sports. Para que puedas ver ESPN, tendrás que tener cualquiera de los siguiente cableoperadores contratados: DirecTV, Movistar TV o Claro TV. En streaming, el partido lo pasa DGO, Movistar TV App y Disney+ Premium.
En los demás países de Sudamérica como: Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, la transmisión del Superclásico entre River vs Boca también va por ESPN, TyC Sports y Disney+ Premium.
En Centroamérica, el superclásico entre River vs Boca va por Fanatiz y TyC Sports en países como: Guatemala, Costa Rica, Panamá, Honduras, Estados Unidos, etc. Mientras que en México, el partido será transmitido por ESPN, Disney+ Premium, Fanatiz y TyC Sports.
¿Dónde ver River vs Boca EN VIVO ONLINE?
|Países
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Argentina
|4:30 p.m.
|ESPN Premium, TNT Sports Premium, Disney+ Premium y HBO Max
|Perú
|2:30 p.m
|ESPN, Disney+ Premium y TyC Sports
|Colombia
|2:30 p.m
|ESPN, Disney+ Premium y TyC Sports
|Ecuador
|2:30 p.m
|ESPN, Disney+ Premium y TyC Sports
|Chile
|4:30 p.m
|ESPN, Disney+ Premium y TyC Sports
|Uruguay
|4:30 p.m
|ESPN, Disney+ Premium y TyC Sports
|Brasil
|4:30 p.m
|Zapping, Claro TV y Disney+ Premium
|Paraguay
|4:30 p.m
|ESPN, Disney+ Premium y TyC Sports
|Bolivia
|3:30 p.m
|ESPN, Disney+ Premium y TyC Sports
|Venezuela
|3:30 p.m
|ESPN,Disney+ Premium y TyC Sports
|México
|1:30 p.m
|ESPN, Fanatiz, Disney+ Premium y TyC Sports
|Estados Unidos
|GMT-5 2:30 p.m
GMT-6 1:30 p. m.
|Fanatiz, fuboTV y TyC Sports
|España
|8:30 p.m
|Movitar+
Posibles formaciones del River vs Boca
- Formación de Boca: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Palacios, Belmonte, Parades, Zeballos; Merentiel y Giménez
- Formación de River: Armani; Bustos, Quarta, Rivero, Acuña; Castaño, Portillo, Quintero, Pérez; Borja y Salas.