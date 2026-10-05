El partido de Despedida de Lionel Messi se realizará este martes 6 de octubre del 2026 en el estadio Más Monumental. El capitán de la selección argentina se despide de manera definitiva de la ‘Albiceleste’ en el amistoso que sostendrá la Argentina vs Benín. Conoce los canales de televisión que pasan el partido y dónde ver ONLINE la despedida del astro argentino.

Canales TV y dónde verlo ONLINE partido despedida de Lionel Messi por señal abierta, cable y streaming, amistos Argentina vs Benín.

¿Qué canal TV transmite partido de Despedida de Lionel Messi EN VIVO?

El partido de Despedida de Lionel Messi será transmitido a través de TyC Sports y Telefe por TV abierta y cable, mientras que por streaming, el partido de Argentina vs Benín va por Mi Telefe y TyC Sports Play en Argentina ONLINE.

¿Dónde ver partido de Despedida de Lionel Messi en Perú y Sudamérica EN VIVO?

En países como Perú, Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador, entre otros de Sudamérica, el partido de Despedida de Lionel Messi será transmitido a través de DirecTV (DSports) y DGO.

¿En qué canal ver Despedida de Lionel Messi en México y Estados Unidos EN VIVO?

En México, el partido de Despedida de Lionel Messi lo pasa ViX y en Estados Unidos por TUDN y ViX.

¿A qué hora es el partido de Despedida de Lionel Messi HOY?

El partido de Despedida de Lionel Messi empieza a las 8:00 PM (hora de Argentina) y en Perú comienza a las 6:00 PM, este martes 6 de octubre del 2026.