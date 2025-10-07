Racing debió conformarse con un empate 0-0 frente al combativo Independiente Rivadavia, en un duelo parejo en el que los dos tuvieron chances para quedarse con la victoria, aunque a ambos les faltó puntería para romper el cero.

Enfocado en la semifinal de la Copa Libertadores que disputará dentro de dos semanas ante Flamengo, Racing está en el puesto 12 del Grupo A, con 12 puntos, pero a falta de cinco partidos de la fase regular mantiene chances matemáticas de avanzar a la fase final.

Gustavo Costas respondió sobre las aspiraciones de la ‘Academia’ en el máximo certamen continental a nivel de clubes.

“Tenemos que competir y ganar. Y llegar a Lima como sea. Lo único que tenemos en la cabeza es eso”, aseguró-

“El hincha también está pensando más allá, aunque alguno estará diciendo que no estamos entre los ocho .Pero el hincha de Racing sabe que hace mil años no llegamos a una semifinal, por eso el sueño de todos es llegar a la final y ganarla”, agregó.

“Si vamos al jugador por jugador, me parece que tienen un poco más de billetes ellos. Tienen jugadores que jugaron en todos lados. Pero el favorito no me importa. Nosotros tenemos en la cabeza que tenemos que ir a Brasil y como siempre dejar todo, haciendo partidos inteligentes”, finalizó.

