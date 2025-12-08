Se confirmó la gran final del Torneo Clausura del fútbol argentino. Racing y Estudiantes se verán las caras para definir al campeón de este certamen por la Liga Profesional Argentina. Conoce aquí el día, la hora y canal del partido que definirá al próximo campeón.

Como se sabe, Racing enfrentó a Boca Juniors en semifinales el domingo pasado. La Bombonera esperó celebrar una victoria de los Xeneizes, pero el equipo de Gustavo Costas dio la sorpresa y venció 1-0 al local con gol de ‘Maravilla’ Martínez.

Por su parte, Estudiantes enfrentó en semifinales a Gimnasia La Plata, su clásico rival, y lo superó por 1-0 con gol de Tiago Palacios. Así, el ‘Pincha’ avanzó a la final del Clausura argentino, donde intentará llevarse la corona.

¡CAMPAÑAS PARECIDAS! Estos son los números de los FINALISTAS del #TorneoClausura en el certamen. Misma cantidad de triunfos para Estudiantes y Racing pero solo uno festejará el próximo sábado: ¿Quién se queda con el título? pic.twitter.com/d8SupIW98D — SportsCenter (@SC_ESPN) December 8, 2025

Día, hora y canal TV de la final

De acuerdo a la programación de la Liga Profesional Argentina, la final se jugará el próximo sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. La hora será confirmada próximamente.

Asimismo, el partido será transmitido por la señal de TyC Sports Internacional para todo el territorio argentino. También podrá seguirse en vivo por la página web de El Comercio.

Esta será la novena final que se jugará en este estadio; ya se había utilizado para dos ediciones de la Supercopa Argentina (2019 y 2022), dos del Trofeo de Campeones (2021 y 2023-24), la Copa Argentina 2019-20, dos de la Copa de la Liga (2023 y 2024), y la final del Torneo Apertura de este año.