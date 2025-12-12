Ver Racing vs. Estudiantes EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Único Madre de Ciudades por la final de final Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 13 de diciembre de 2025, a las 7:00 de la noche (hora peruana), que son las 9:00 PM de Argentina y Chile y las 6:00 PM de México. ¿Dónde ver? ESPN Premium y TNT Sports pasan el partido en Argentina, ESPN 2 y Disney Plus transmite en Sudamérica, Disney+ en México, FuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

