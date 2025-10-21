Ver Racing vs. Flamengo EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro por la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 22 de octubre de 2025, a las 7:30 p.m. (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile; las 6:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? Telefe y Fox Sports transmiten el partido en todo el territorio argentino, mientras que ESPN y Disney Plus pasarán el compromiso para todo Latinoamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

